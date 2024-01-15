Федоров о поражении от «Автомобилиста»: «ЦСКА невозможно похвалить за 3-й период – совершили странные вещи. Это не техника и не тактика, а характер и воля»

Теги ЦСКА Автомобилист Сергей Федоров КХЛ Чемпионат.com Хоккей

Сергей Федоров высказался после поражения от «Автомобилиста».

ЦСКА, ведя 2:1 в третьем периоде, уступил со счетом 2:3 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Нашу команду за третий период невозможно похвалить.

Не об этом мы договаривались, совершили странные вещи, теряя шайбу и в нашей зоне, и в средней зоне. Тяжело играть все время против атаки соперника, и мы получили гол.

Потом проспали выход «в ноль», получили удаление и не справились с меньшинством, хотя достаточно хорошо играли до этого момента.

Для нас это не техника, не тактика, это определенный характер и воля выполнять то, о чем договаривались – к сожалению, мы этого не сделали.

– Играли на удержание в третьем периоде?

– Мы не играли пассивно: владея шайбой, мы ее теряли. В середине периода нам удалось перевести несколько смен в зону соперника, но выжали мало моментов.

Не забили во втором, имея два-три прекрасных шанса и безвольно сыграли в третьем: не стали играть просто, не стали играть на команду. Все остальное все видели, – сказал главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.

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13 комментариев
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Перевожу, что он сказал: если в плове будут седьмые матчи, то мы знаем как действовать.
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Автомобили! Автомобили! Буквально все заполонили!!!
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Очень жаль , что проиграли , но если тренера во время игры пьют кофе , то извините . Где подсказки игрокам которые совершают детские ошибки . Все безвольно наблюдают как играют ,,хоккеисты " ЦСКА , ни какой реакции ни у игроков ни у тренеров , какой плей офф ? Они даже не попадут в восьмёрку с такой игрой .
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Как же ты достал Фёдор!
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Ответ Владимир Худайбердыев
Очень жаль , что проиграли , но если тренера во время игры пьют кофе , то извините . Где подсказки игрокам которые совершают детские ошибки . Все безвольно наблюдают как играют ,,хоккеисты " ЦСКА , ни какой реакции ни у игроков ни у тренеров , какой плей офф ? Они даже не попадут в восьмёрку с такой игрой .
Витязь 50 игр — 38 очков
ЦСКА 50 игр — 56 очков

До конца регулярки 18 игр. То есть Витязь отыграет 18 очков за 18 игр?..
Нет, конечно.
В плей-офф ЦСКА будет, но скорее с 6-7 места, не выше.
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Ответ vzi
Витязь 50 игр — 38 очков ЦСКА 50 игр — 56 очков До конца регулярки 18 игр. То есть Витязь отыграет 18 очков за 18 игр?.. Нет, конечно. В плей-офф ЦСКА будет, но скорее с 6-7 места, не выше.
Думаю, ЦСКА выйдет на Спартак. Для меня вопрос лишь в том, кто начнёт серию дома
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Ответ Ru Gold
Как же ты достал Фёдор!
А когда выигрывал кубки, не был паршивым!)
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Ответ vzi
А когда выигрывал кубки, не был паршивым!)
Жа,я,болельщик Цска, просто обидно
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Ответ Ru Gold
Жа,я,болельщик Цска, просто обидно
Этот сезон скорее всего уйдет на транзит. По итогам надо будет перестраивать состав.
Федоров заслужил кредит доверия на пару лет вперед.
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Ответ Михаил Фуфаев
С такой командой которую оставил Никитин любой бы тренер выиграл эти два Кубка. Это не заслуга Фёдорова а заслуга Никитина.
Никитин почему-то не выиграл второй кубок с той командой.

И я прекрасно помню, как костерили Никитина, когда он был тренером.

Одна и та же история каждый раз.)
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