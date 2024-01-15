Федоров о поражении от «Автомобилиста»: «ЦСКА невозможно похвалить за 3-й период – совершили странные вещи. Это не техника и не тактика, а характер и воля»
Сергей Федоров высказался после поражения от «Автомобилиста».
ЦСКА, ведя 2:1 в третьем периоде, уступил со счетом 2:3 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Нашу команду за третий период невозможно похвалить.
Не об этом мы договаривались, совершили странные вещи, теряя шайбу и в нашей зоне, и в средней зоне. Тяжело играть все время против атаки соперника, и мы получили гол.
Потом проспали выход «в ноль», получили удаление и не справились с меньшинством, хотя достаточно хорошо играли до этого момента.
Для нас это не техника, не тактика, это определенный характер и воля выполнять то, о чем договаривались – к сожалению, мы этого не сделали.
– Играли на удержание в третьем периоде?
– Мы не играли пассивно: владея шайбой, мы ее теряли. В середине периода нам удалось перевести несколько смен в зону соперника, но выжали мало моментов.
Не забили во втором, имея два-три прекрасных шанса и безвольно сыграли в третьем: не стали играть просто, не стали играть на команду. Все остальное все видели, – сказал главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.
ЦСКА 50 игр — 56 очков
До конца регулярки 18 игр. То есть Витязь отыграет 18 очков за 18 игр?..
Нет, конечно.
В плей-офф ЦСКА будет, но скорее с 6-7 места, не выше.
Федоров заслужил кредит доверия на пару лет вперед.
И я прекрасно помню, как костерили Никитина, когда он был тренером.
Одна и та же история каждый раз.)