Федоров о поражении от «Автомобилиста»: «ЦСКА невозможно похвалить за 3-й период – совершили странные вещи. Это не техника и не тактика, а характер и воля»

Сергей Федоров высказался после поражения от «Автомобилиста».

ЦСКА, ведя 2:1 в третьем периоде, уступил со счетом 2:3 в матче Фонбет чемпионата .

– Нашу команду за третий период невозможно похвалить.

Не об этом мы договаривались, совершили странные вещи, теряя шайбу и в нашей зоне, и в средней зоне. Тяжело играть все время против атаки соперника, и мы получили гол.

Потом проспали выход «в ноль», получили удаление и не справились с меньшинством, хотя достаточно хорошо играли до этого момента.

Для нас это не техника, не тактика, это определенный характер и воля выполнять то, о чем договаривались – к сожалению, мы этого не сделали.

– Играли на удержание в третьем периоде?

– Мы не играли пассивно: владея шайбой, мы ее теряли. В середине периода нам удалось перевести несколько смен в зону соперника, но выжали мало моментов.

Не забили во втором, имея два-три прекрасных шанса и безвольно сыграли в третьем: не стали играть просто, не стали играть на команду. Все остальное все видели, – сказал главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.