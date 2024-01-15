ЦСКА проиграл второй матч подряд – 2:3 от «Автомобилиста». Команда Федорова вела 2:1, но пропустила голы на 54-й и 57-й минутах

ЦСКА проиграл второй матч подряд в КХЛ.

Команда тренера уступила « » (2:3) в игре Фонбет чемпионата .

Московский клуб вел со счетом 2:1 в третьем периоде, но пропустил две шайбы соперника на 54-й и 57-й минутах – отличились Андрей Обидин и Денис Баранцев.

В прошлом матче ЦСКА проиграл московскому «Динамо» (2:4).

находится на седьмой позиции в таблице Западной конференции, имея в активе 56 баллов в 50 играх.