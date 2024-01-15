ЦСКА проиграл второй матч подряд – 2:3 от «Автомобилиста». Команда Федорова вела 2:1, но пропустила голы на 54-й и 57-й минутах
ЦСКА проиграл второй матч подряд в КХЛ.
Команда тренера Сергея Федорова уступила «Автомобилисту» (2:3) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Московский клуб вел со счетом 2:1 в третьем периоде, но пропустил две шайбы соперника на 54-й и 57-й минутах – отличились Андрей Обидин и Денис Баранцев.
В прошлом матче ЦСКА проиграл московскому «Динамо» (2:4).
ЦСКА находится на седьмой позиции в таблице Западной конференции, имея в активе 56 баллов в 50 играх.
Так вам проще будет?!
Спросите у людей: назовите 2 клуба, которые обворовывают всю лигу, совершают нужные им обмены, кладут деньги в конверты игрокам, чтобы вписаться в потолок. Какой будет ответ?!