ЦСКА проиграл второй матч подряд – 2:3 от «Автомобилиста». Команда Федорова вела 2:1, но пропустила голы на 54-й и 57-й минутах

Теги ЦСКА Автомобилист Сергей Федоров КХЛ Хоккей

ЦСКА проиграл второй матч подряд в КХЛ.

Команда тренера Сергея Федорова уступила «Автомобилисту» (2:3) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Московский клуб вел со счетом 2:1 в третьем периоде, но пропустил две шайбы соперника на 54-й и 57-й минутах – отличились Андрей Обидин и Денис Баранцев.

В прошлом матче ЦСКА проиграл московскому «Динамо» (2:4).

ЦСКА находится на седьмой позиции в таблице Западной конференции, имея в активе 56 баллов в 50 играх.

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Норм, под ску в первом раунде подстраиваются.
+4
0
+4
Ответ Операция Ы
Норм, под ску в первом раунде подстраиваются.
Этого ждет вся страна. И один из двух толстосумов Запада тогда падет в первом раунде.
+5
-1
+4
Ответ Операция Ы
Думаю "всей стране" до хоккея в принципе пофиг. Но мой ЦСКА победит.
Всей стране, кто интересуется хоккеем.
Так вам проще будет?!
Спросите у людей: назовите 2 клуба, которые обворовывают всю лигу, совершают нужные им обмены, кладут деньги в конверты игрокам, чтобы вписаться в потолок. Какой будет ответ?!
+2
-1
+1
Ответ Caniball
Этого ждет вся страна. И один из двух толстосумов Запада тогда падет в первом раунде.
Думаю "всей стране" до хоккея в принципе пофиг. Но мой ЦСКА победит.
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий