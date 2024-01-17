КХЛ снимет с «Сибири» 4 очка и оштрафует на 2 млн рублей из-за нарушения регламента по числу легионеров

Теги Сибирь КХЛ лимит на легионеров Спорт-Экспресс Федор Гордеев Хоккей

КХЛ снимет с «Сибири» 4 очка.

По данным «Спорт-Экспресса», «Сибирь» нарушила регламент КХЛ по числу легионеров в заявке на матч и в ближайшее время будет наказана снятием четырех очков. 

По правилам КХЛ, клуб может заявить на сезон неограниченное число иностранцев, но на отдельную игру – только троих. За «Сибирь» выступает защитник Федор Гордеев, родившийся в Канаде и до 2023 года выступавший в юниорской лигах Северной Америки, АХЛ и Лиге Восточного побережья.

У Гордеева есть российское гражданство – планировалось, что он будет выступать в КХЛ не в качестве легионера. Однако, в базе данных лиги Гордеев числится как иностранец — в графе «спортивное» гражданство, которое определяет, иностранец ли хоккеист или нет, указано «США».

За «Сибирь» также выступают еще трое легионеров — защитник Тревор Мерфи и нападающие Тэйлор Бек и Энди Андреофф. Из-за травмы Мерфи только в четырех играх этого сезона на лед выходили все четверо иностранцев, включая Гордеева. В этих матчах «Сибирь» набрала четыре очка.

Согласно правилам КХЛ, за нарушение регламента по легионерам в конкретном матче клубу присуждается техническое поражение, а также штраф в 500 тысяч рублей. Соответственно, новосибирцы потеряют эти четыре баллы и будут оштрафованы на 2 миллиона рублей.

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20 комментариев
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Сколько снимут с СКА?
+23
-5
+18
Ответ Водяра
Сколько снимут с СКА?
Надо писать "СО СКА"
+9
-3
+6
Шева монстр)
+6
-2
+4
Человек родился в Канаде, имея российское гражданство и только выступая в США имеет отметку в графе спортивное гражданство - США. какой-то абсурд со стороны Сибири, как так можно было накосячить
+4
-1
+3
Ответ Savardus
Надо писать "СО СКА"
Со ски
+5
-2
+3
А как дышали в прошлой новости "ряяя, никакова спартивнава граждансва нет, шевченка тролет", а вот и результат
+4
-2
+2
Ответ Домоседов
А как дышали в прошлой новости "ряяя, никакова спартивнава граждансва нет, шевченка тролет", а вот и результат
Хайруллин не меньше Шевченки горазд лапши навешать ))))) Что же вы все такие доверчивые ))) Одна жёлтая помойка запустила утку, другая не менее жёлтая подхватила, лишь бы кликбейтов заработать )
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Ответ Домоседов
А сколько очков набрало руководство в регулярке?
бес понятия, но наказывать команду за ошибку руководства это тупо. а еще есть понятие "после драки кулаками не машут" куда смотрели КХЛ когда им подавали заявку.
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Ответ Максим Литвинов
штрафуйте руководство, причем тут команда? игрокам сказали выходить на игру они и вышли.
А сколько очков набрало руководство в регулярке?
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Ответ Кирилл Дубасов
Человек родился в Канаде, имея российское гражданство и только выступая в США имеет отметку в графе спортивное гражданство - США. какой-то абсурд со стороны Сибири, как так можно было накосячить
Когда у тебя профнепригодный генменеджер, не стоит удивляться такому.
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Ответ Водяра
Сколько снимут с СКА?
если хоть одно очко (во всех смыслах этого слова) пропадёт у СКА, то на следующий день почта России перекроет годовой план по письмам из Питера в Москву
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Шева очередной раз повертел Фастовского на своём шарнире)
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в этом случае как повезло Сибири что Мерфи травмировался,так бы все баллы сняли и сезон на смарку, Шева их мог спокойно закопать скажи он через игр 10-15
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Ветераны Сибири что то скажут?
+1
-1
0
штрафуйте руководство, причем тут команда? игрокам сказали выходить на игру они и вышли.
+2
-2
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Возродили интригу на Востоке с выходом последней команды в ПО :)
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Деньги не пахнут.
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