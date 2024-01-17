КХЛ снимет с «Сибири» 4 очка и оштрафует на 2 млн рублей из-за нарушения регламента по числу легионеров

КХЛ снимет с «Сибири» 4 очка.

По данным « », «Сибирь» нарушила регламент КХЛ по числу легионеров в заявке на матч и в ближайшее время будет наказана снятием четырех очков.

По правилам КХЛ, клуб может заявить на сезон неограниченное число иностранцев, но на отдельную игру – только троих. За «Сибирь» выступает защитник , родившийся в Канаде и до 2023 года выступавший в юниорской лигах Северной Америки, АХЛ и Лиге Восточного побережья.

У Гордеева есть российское гражданство – планировалось, что он будет выступать в не в качестве легионера. Однако, в базе данных лиги Гордеев числится как иностранец — в графе «спортивное» гражданство, которое определяет, иностранец ли хоккеист или нет, указано «США».

За « » также выступают еще трое легионеров — защитник Тревор Мерфи и нападающие Тэйлор Бек и Энди Андреофф. Из-за травмы Мерфи только в четырех играх этого сезона на лед выходили все четверо иностранцев, включая Гордеева. В этих матчах «Сибирь» набрала четыре очка.

Согласно правилам КХЛ, за нарушение регламента по легионерам в конкретном матче клубу присуждается техническое поражение, а также штраф в 500 тысяч рублей. Соответственно, новосибирцы потеряют эти четыре баллы и будут оштрафованы на 2 миллиона рублей.