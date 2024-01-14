Тренер «Сибири» Кривокрасов про 2:5 с «Адмиралом»: «Ровная игра. Привезли себе голы, которые не должны были пропускать»

Теги Сибирь Сергей Кривокрасов КХЛ Адмирал Хоккей

Сергей Кривокрасов прокомментировал победу над «Адмиралом» (5:2).

«Игра была ровная с первых минут. Ни у нас, ни у соперника ничего не получалось. Но мы пропустили гол, который нас подкосил. Ну и гол в большинстве был нелепый, сами, считайте, привезли себе голы, которые не должны были пропускать. Не должны были допускать ошибок, которые привели к этим голам.

А так, в принципе, игра была ровная. А потом все пошло по накатанной. Конечно, каждый проигрыш неприятен психологически для команды, как бы ни складывалась игра. Все отдаются игре и моментам. Но мы должны быть сильными, готовиться к следующей игре. Каждая игра для нас – это борьба за плей-офф. Будем готовы к следующему матчу», – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Сибири».

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