Ковалев о 6 поражениях «Спартака» подряд: «Мы все в одной лодке. Грести надо, по-другому никак. Нужно вместе выбираться из такой ситуации»

Алексей Ковалев высказался о неудачной серии «Спартака».

Красно-белые проиграли 6 последних матчей Фонбет Чемпионата КХЛ. Вчера москвичи уступили «Металлургу» со счетом 2:6.

– Шесть поражений подряд у «Спартака». При этом команду накрыла лавина травм. Как вы оцениваете ситуацию?

– А что тут делать? Мы все в одной лодке находимся. Грести надо, по-другому никак. Надо вместе выбираться из такой ситуации.

У всех бывает серия из поражений. Может, она не так ярко выражена, как у нас. У нас вылетели три центральных нападающих, , … У нас постоянно человек шесть выпадает.

Но не нужно ждать, что когда они вернутся, то мы найдем свою игру. Просто хоккеисты должны понимать: в такой тяжелый момент они должны показывать, что достойны быть в составе. Иначе, когда другие игроки вернутся, они могут потерять свою работу. И сейчас, чтобы выбраться из этой ямы, молодые ребята должны доказывать, что они хотят быть в основе.

Когда выполняешь задание, то идет совсем другая игра. По-моему, к « » уже привыкли. Мы сильно проводим первый период. А соперник ждет, когда мы выплеснемся, не забьем. И потом всё вниз идет. Такого тоже не должно быть.

– А почему так происходит?

– Потому что соперник начинает добавлять, а у нас постоянно идут потери, накапливается усталость. Но самое главное – это бьет по уверенности, когда ты столько моментов создаешь – и не можешь забить. И потом руки опускаются. Не знаешь, что делать…

– Алексей Жамнов в послематчевом интервью назвал это паникой.

– Паника – сильное слово, и я бы так не сказал. Но тут больше теряется уверенность. Поэтому нужно просто идти и долбить до конца, пока этот гвоздь не забьешь, – сказал тренер «Спартака».