Давыдов о том, кто еще может вернуться в хоккей: «Следующий – Ковалев. Кажется, он не доиграл, есть еще амбиции»

Теги Спартак Виталий Давыдов Алексей Жамнов Алексей Ковалев КХЛ Матч звезд КХЛ Александр Мальцев Куньлунь Ред Стар Хоккей

Виталий Давыдов считает, что Алексей Ковалев может возобновить карьеру игрока.

 Ранее 40-летний Илья Ковальчук подписал контракт со «Спартаком», 50-летний Николай Хабибулин – с «Торпедо». 

– Кто следующий в списке громких возвращений?

– Хорошо знаю Алексея Ковалева и его отца, в свое время в роли начальника «Динамо» привозил Ковалева из Тольятти. Мне кажется, Ковалев не доиграл и у него есть еще нереализованные амбиции. Думаю, он – следующий. 

– Как тренер Ковалев состоялся?

– Да, прогресс «Спартака» – во многом его заслуга. Видно, как он возится с атакой красно-белых, как она прибавляет. Это другой наш бывший форвард Алексей Жамнов – человек спокойный, готовый к любой роли, а Ковалев – очень амбициозный, переключающий на себя внимание.

Алексей уже поработал помощником в «Куньлуне», был отрезок, когда он возглавлял эту команду. Наверное, он уже созрел быть первым

– Виталий Семенович, а вы с Александром Мальцевым не подумывали вернуться?

– (смеется) Такое нежелание есть. Но, к сожалению, наши желания уже не всегда совпадают с нашими возможностями, – сказал трехкратный олимпийский чемпион. 

Алексей Ковалев: «Я сразу сказал штабу «Спартака»: «Если нужно, я готов выйти и сыграть». На всякий случай держу себя в форме»

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3 комментария
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Если и не реализовался то только в том что не получилось победить на ЧМ и зайти в Triple Gold Club
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Ну Фетисова и Третьяка врядли теперь извлечь можно из уютных мягких кресел.
А стоило бы.
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Давыдов , Ковалёв прекрасно занимается своим делом и не лезь в чужую жизнь с глупыми предложениями ! Он ОЧ и ему уже "полтинник "!
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