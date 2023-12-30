Давыдов о том, кто еще может вернуться в хоккей: «Следующий – Ковалев. Кажется, он не доиграл, есть еще амбиции»

Виталий Давыдов считает, что Алексей Ковалев может возобновить карьеру игрока.

Ранее 40-летний Илья Ковальчук подписал контракт со «Спартаком», 50-летний Николай Хабибулин – с «Торпедо».

– Кто следующий в списке громких возвращений?

– Хорошо знаю Алексея Ковалева и его отца, в свое время в роли начальника «Динамо» привозил Ковалева из Тольятти. Мне кажется, Ковалев не доиграл и у него есть еще нереализованные амбиции. Думаю, он – следующий.

– Как тренер Ковалев состоялся?

– Да, прогресс «Спартака» – во многом его заслуга. Видно, как он возится с атакой красно-белых, как она прибавляет. Это другой наш бывший форвард Алексей Жамнов – человек спокойный, готовый к любой роли, а Ковалев – очень амбициозный, переключающий на себя внимание.

Алексей уже поработал помощником в «Куньлуне», был отрезок, когда он возглавлял эту команду. Наверное, он уже созрел быть первым

– Виталий Семенович, а вы с Александром Мальцевым не подумывали вернуться?

– (смеется) Такое нежелание есть. Но, к сожалению, наши желания уже не всегда совпадают с нашими возможностями, – сказал трехкратный олимпийский чемпион.

Алексей Ковалев: «Я сразу сказал штабу «Спартака»: «Если нужно, я готов выйти и сыграть». На всякий случай держу себя в форме»