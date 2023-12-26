Ковалев о результативной ошибке Ковальчука в игре с «Куньлунем»: «Ничего такого тут нет. Счет был достаточно вольготным, чтобы мы могли поэкспериментировать, что‑то наиграть»
Алексей Ковалев оценил игру Ильи Ковальчука после возвращения в «Спартак».
40‑летний форвард вышел на лед впервые с сезона-2020/21 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Куньлунем» (5:2).
— «Спартак» пропустил уже 10 голов, играя в большинстве. В матче с «Куньлунем» так «отличился» Ковальчук, у которого отобрали шайбу. В чем проблема вашей команды?
— В правильной игре в равных составах и в большинстве всегда задействован риск. Бывают моменты, что пропускаем. Но мы не пытаемся загонять ребят в определенные рамки, чтобы они играли и боялись какие‑то вещи сделать.
Иногда эти вещи проходят, иногда — нет. И все, что мы просим — когда идут более серьезные матчи, нужно парням понимать, когда и какие передачи делать, когда можно бросать. Чтобы таких моментов не возникало. Но только таким образом воспитывается игра в большинстве — за счет риска.
То, что шайбу отняли у Ильи, — ничего такого тут нет. Он попытался сыграть определенным образом. Не получилось. Что мы можем сделать? «Спартак» забил один гол в большинстве. И счет был достаточно вольготным, чтобы мы могли в каких‑то моментах поэкспериментировать, что‑то наиграть.
— Насколько важно было Ковальчуку забить в пустые ворота?
— Мы рады за Илюху. Не так легко после пропуска двух сезонов так вернуться и забить даже в пустые ворота. Ковальчук — молодец, и счет позволял его выпустить в конце.
Все понятно, что он немного подустал. Видно было, что он немного теряется, когда накоротке происходит много изменений и направлений. Но все ребята переживали и хотели, чтобы он забил. Так и получилось, — сказал ассистент главного тренера «Спартака».