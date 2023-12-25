Тренер «Спартака» Ковалев: «Ковальчук понимал, что в первом матче не сможет показать ту игру, которую демонстрировал раньше»

Алексей Ковалев высказался о первой игре Ильи Ковальчука в Спартаке.

– Как вы думали вписать в команду Ковальчука? Почему оставили его в тройку к Локтионову и Цыплакову?

– Я не думаю, что в этом было что‑то сложное. Илюха сам прекрасно понимал, что в первом же матче не сможет показать ту игру, которую он демонстрировал раньше.

Поэтому мы попробовали в этом сочетании. Но еще работы много.

Будем пробовать и в других звеньях. Я не думаю, что это имеет особое влияние на других игроков. Ребята, наоборот, довольны.

Потому что играют вместе с мастеровитым форвардом, у которого есть большой опыт. Он может что‑то подсказать, объяснить какие‑то моменты, где‑то взять игру на себя.

Партнерам это приятно, и нет такого, что сейчас все остановятся и будут смотреть на него.

У нас команда хорошая, и все ребята играют друг на друга, – сказал тренер «Спартака» Алексей Ковалев.