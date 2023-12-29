Гашек о «Спартаке» на 1-м месте в КХЛ: «Радостно слышать. Жамнов, Ковалев и Уланов были отличными игроками. С первыми двумя мне приходилось быть очень осторожным!»
Доминик Гашек высказался о результатах «Спартака» в сезоне-2023/24.
– Вы выступали за «Спартак», и теперь ваша бывшая команда идет на первом месте в КХЛ. Вы удивлены?
– Это радостно слышать. Напомните, кто там сейчас тренеры?
– Главный – Алексей Жамнов, помощники – Алексей Ковалев и Игорь Уланов.
– Вот вам и ответ. Конечно, я хорошо помню всех троих.
Они были отличными игроками. Особенно с первыми двумя мне приходилось быть очень осторожным!
– Яромир Ягр в 51 год играет в чемпионате Чехии. Вы не хотели бы вернуться в игру по его примеру?
– Я? Нет, этого не будет, – сказал экс-вратарь «Спартака», двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек.