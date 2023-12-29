Гашек о «Спартаке» на 1-м месте в КХЛ: «Радостно слышать. Жамнов, Ковалев и Уланов были отличными игроками. С первыми двумя мне приходилось быть очень осторожным!»

Теги Спартак Игорь Уланов Алексей Жамнов Яромир Ягр Алексей Ковалев Доминик Гашек КХЛ Матч ТВ Хоккей

Доминик Гашек высказался о результатах «Спартака» в сезоне-2023/24.

– Вы выступали за «Спартак», и теперь ваша бывшая команда идет на первом месте в КХЛ. Вы удивлены?

– Это радостно слышать. Напомните, кто там сейчас тренеры?

– Главный – Алексей Жамнов, помощники – Алексей Ковалев и Игорь Уланов.

– Вот вам и ответ. Конечно, я хорошо помню всех троих.

Они были отличными игроками. Особенно с первыми двумя мне приходилось быть очень осторожным!

– Яромир Ягр в 51 год играет в чемпионате Чехии. Вы не хотели бы вернуться в игру по его примеру?

– Я? Нет, этого не будет, – сказал экс-вратарь «Спартака», двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек.

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3 комментария
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А хвалить Спартак в КХЛ - не поддержка российской стороны по его же логике??
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Биполярка?)
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Это точно Гашек?
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