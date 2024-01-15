Ковальчук о 6 поражениях «Спартака» подряд: «Лидеры должны посмотреть в зеркало и сделать правильные выводы. 2:6 от «Металлурга» – ни в какие ворота не лезет»
Илья Ковальчук высказался о неудачных результатах «Спартака».
Красно-белые проиграли 6 последних матчей Фонбет Чемпионата КХЛ. Вчера москвичи уступили «Металлургу» со счетом 2:6.
«Каждый из нас был лидером, и ребята, которые считают себя лидерами в команде, обязаны выходить на новый уровень в таких играх. Думаю, в первую очередь лидеры команды должны посмотреть в зеркало и сделать правильные выводы. Потому что в такие моменты как раз и проявляются лидерские качества.
Мы всегда разговариваем, общаемся. Многие ребята здесь никогда не играли в плей-офф, что-то, конечно, им надо подсказать, может, пожертвовать чем-то ради того, чтобы чуть лучше себя чувствовать или чуть больше сделать для команды. Но у нас есть еще время, поэтому я думаю, с нашим тренерским штабом мы обязательно соберемся, поговорим, посмотрим видео.
Проиграть можно по-разному, как мы в последний раз это сделали – ни в какие ворота не лезет. Я уверен, что у нас будет серьезный разговор», – сказал нападающий «Спартака».
Может показатели по сезону его отрезвят.
Но однозначно Спартак не получил никакого усиления подписав его.Ковальчук без условно шикарный игрок , но в текущем состоянии он даже Спартак не усилит, вообще маловероятно что в КХЛ какой либо клуб усилит..ну разве что клуб который вообще ни за что не борется и готов ему дать по 20 минут имея по 10 поражений за 12 матчей.
Ну-ну
раньше было такое понятие как вредитель. вот по отношению к нему, оно полностью применимо. тут может возникнуть к нему ещé один вопрос : а не намерянно ли он, это делает? выглядит странным, ввод в команду игрока, закончившего даже не два года назад, а ещé раньше.
с какой стороны не посмотреть, никаким образом, это спартаку не выгодно. мифические "подняте духа и делéжка опытом" - это эфимерные величины, которые хороши для статей в сми, чем для какой - либо пользы для команды.