Ковальчук о 6 поражениях «Спартака» подряд: «Лидеры должны посмотреть в зеркало и сделать правильные выводы. 2:6 от «Металлурга» – ни в какие ворота не лезет»

Илья Ковальчук высказался о неудачных результатах «Спартака».

Красно-белые проиграли 6 последних матчей Фонбет Чемпионата КХЛ. Вчера москвичи уступили «Металлургу» со счетом 2:6.

«Каждый из нас был лидером, и ребята, которые считают себя лидерами в команде, обязаны выходить на новый уровень в таких играх. Думаю, в первую очередь лидеры команды должны посмотреть в зеркало и сделать правильные выводы. Потому что в такие моменты как раз и проявляются лидерские качества.

Мы всегда разговариваем, общаемся. Многие ребята здесь никогда не играли в плей-офф, что-то, конечно, им надо подсказать, может, пожертвовать чем-то ради того, чтобы чуть лучше себя чувствовать или чуть больше сделать для команды. Но у нас есть еще время, поэтому я думаю, с нашим тренерским штабом мы обязательно соберемся, поговорим, посмотрим видео.

Проиграть можно по-разному, как мы в последний раз это сделали – ни в какие ворота не лезет. Я уверен, что у нас будет серьезный разговор», – сказал нападающий « ».