Ковальчук о 6 поражениях «Спартака» подряд: «Лидеры должны посмотреть в зеркало и сделать правильные выводы. 2:6 от «Металлурга» – ни в какие ворота не лезет»

Теги Спартак Илья Ковальчук КХЛ ТАСС Хоккей

Илья Ковальчук высказался о неудачных результатах «Спартака».

Красно-белые проиграли 6 последних матчей Фонбет Чемпионата КХЛ. Вчера москвичи уступили «Металлургу» со счетом 2:6.

«Каждый из нас был лидером, и ребята, которые считают себя лидерами в команде, обязаны выходить на новый уровень в таких играх. Думаю, в первую очередь лидеры команды должны посмотреть в зеркало и сделать правильные выводы. Потому что в такие моменты как раз и проявляются лидерские качества.

Мы всегда разговариваем, общаемся. Многие ребята здесь никогда не играли в плей-офф, что-то, конечно, им надо подсказать, может, пожертвовать чем-то ради того, чтобы чуть лучше себя чувствовать или чуть больше сделать для команды. Но у нас есть еще время, поэтому я думаю, с нашим тренерским штабом мы обязательно соберемся, поговорим, посмотрим видео.

Проиграть можно по-разному, как мы в последний раз это сделали – ни в какие ворота не лезет. Я уверен, что у нас будет серьезный разговор», – сказал нападающий «Спартака». 

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13 комментариев
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Тебе бы Илюх от зеркала вообще по хорошему не отходить бы....
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рот не закрывается у ковальчука. вся команда, с начала сезона, столько интервью не раздала, как этот мешок с песком. и главное партнéры ему уже успели задолжать. если он в интервью такой требовательный к другим, то что твориться в раздевалке, нетрудно представить. токсичный персонаж. неудивительно что командная игра пропала. желающих таскать рояль для "звезды", судя по всему нет. и это правильно.
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Теперь Ковальчук своими плакатными показными цитатами изведёт команду ! Делает он это для того ,что бы от себя отвести игровые претензии по слабой игре ! Так говорит , что мол я то знаю , как надо играть в плей- офф ,так до него ещё больше месяца и много игр !А ,если коротко - то начни с себя подумай , а дал что в усиление игры Спартаку твой приход в состав ! Такое ощущение со стороны , что он больше для тебя был нужен, чем для команды !
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Вот и какой был резон подписывать Ковальчука? Главное, все в один голос убеждали болельщиков, что Илья принесёт огромную пользу "Спартаку", будет лидером команды. А в итоге команда горит от матча к матчу. Нарушил он командную химию, это ясно.
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Лидер двадцать пять лет смотрит в зеркало, в отражении Наполеон
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Союз Орала и меча, Остапа несёт не по-детски...
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Напомните пожалуйста, сколько игр у Ковальчука в Спартаке? )
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Ответ Bestcapper
Тебе бы Илюх от зеркала вообще по хорошему не отходить бы....
да он и так думает что он красавчик😆
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Ответ Ветер
рот не закрывается у ковальчука. вся команда, с начала сезона, столько интервью не раздала, как этот мешок с песком. и главное партнéры ему уже успели задолжать. если он в интервью такой требовательный к другим, то что твориться в раздевалке, нетрудно представить. токсичный персонаж. неудивительно что командная игра пропала. желающих таскать рояль для "звезды", судя по всему нет. и это правильно.
Да не токсичный он. Просто "старый", медленный, потерь много. Зачем брали? И ему то это все зачем.
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Ответ Александр Василич
Да не токсичный он. Просто "старый", медленный, потерь много. Зачем брали? И ему то это все зачем.
Ему надо, потому что ничего другого неумеет(как и любой спортсмен).Может он арссчитывал что то около сборной поделать но сборной теперь нет, воти скучно ему.Плюс он себе переоценивает, ну опять таки все мы виджим в себе хорошие качества, а плохие замечаем реже.Да и окружение тоже конечно его переоценивает.
Может показатели по сезону его отрезвят.
Но однозначно Спартак не получил никакого усиления подписав его.Ковальчук без условно шикарный игрок , но в текущем состоянии он даже Спартак не усилит, вообще маловероятно что в КХЛ какой либо клуб усилит..ну разве что клуб который вообще ни за что не борется и готов ему дать по 20 минут имея по 10 поражений за 12 матчей.
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+3
По-моему этот комментарий про зеркало уже был вчера. Какой-то дубль-2. )
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Ответ vzi
По-моему этот комментарий про зеркало уже был вчера. Какой-то дубль-2. )
Вчера было что-то про свободную страну))
Ну-ну
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Ответ Александр Василич
Да не токсичный он. Просто "старый", медленный, потерь много. Зачем брали? И ему то это все зачем.
это ещé до подписания было понятно, что он не потянет. вот то, что он "с ноги" открывает дверь в раздевалку, не имея на то, абсолютно никаких оснований - главный деструктив по отношению к спартаку.
раньше было такое понятие как вредитель. вот по отношению к нему, оно полностью применимо. тут может возникнуть к нему ещé один вопрос : а не намерянно ли он, это делает? выглядит странным, ввод в команду игрока, закончившего даже не два года назад, а ещé раньше.
с какой стороны не посмотреть, никаким образом, это спартаку не выгодно. мифические "подняте духа и делéжка опытом" - это эфимерные величины, которые хороши для статей в сми, чем для какой - либо пользы для команды.
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