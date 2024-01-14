Быков о Ковальчуке в «Спартаке»: «Одному игроку сложно изменить ситуацию. Уверен, что Илья очень старается быть максимально полезным»
Вячеслав Быков оценил игру Ильи Ковальчука в «Спартаке».
«Спартак» проиграл шестой матч подряд, уступив «Металлургу» (2:6).
40-летний форвард Илья Ковальчук получил показатель полезности «минус 2» и не отметился результативными действиями.
При Ковальчуке в составе команда проиграла шесть из семи матчей, одержав одну победу – над «Куньлунем» (5:2).
«Зная Илью, я уверен, что он очень старается быть максимально полезным в игре и в подготовительном процессе, но положение можно улучшить только совместными усилиями и серьезной работой.
Одному игроку, даже такому опытному и мастеровитому, как он, сложно изменить ситуацию», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.
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А то послушаешь мэтра,то подписывать одного игрока по имени Кови для укрепления смысла много, а если наоборот то нееееет..выыыыы что!??!? один игрок ни на что не влияет.
А если очень стараться, то все получится.