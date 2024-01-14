Ковальчук о критике: «Если кто‑то хочет высказать мне в лицо, я открыт и готов. То, что пишут что‑то в интернете, – это даже несерьезно»
Илья Ковальчук ответил на вопрос о том, что «Спартак» проигрывает из-за него.
«Спартак» проиграл шестой матч подряд, уступив «Металлургу» (2:6).
40-летний форвард Илья Ковальчук получил показатель полезности «минус 2» и не отметился результативными действиями.
При Ковальчуке в составе команда проиграла шесть из семи матчей, одержав одну победу – над «Куньлунем» (5:2).
– Когда проигрывает «Спартак», все ругают Ковальчука: «Это из‑за него». Как вы к этому относитесь?
– Знаете, у меня нет соцсетей, поэтому я такое не читаю. Я достаточно взрослый парень, чтобы это воспринимать спокойно и нормально.
Если кто‑то хочет высказать мне в лицо, то я всегда открыт и готов пообщаться, обменяться мнениями.
А то, что пишут что‑то в интернете, – это даже несерьезно. Я на это не обращаю внимания.
– У нас привыкли искать «козла отпущения».
– Ничего страшного. Мне к этому не привыкать. Самое главное, снова скажу: проиграть можно по‑разному.
Так, как мы проиграли последние два матча, не лезет ни в какие рамки.
Надо делать выводы и всем вместе выбираться из этой ситуации, – сказал нападающий «Спартака» Илья Ковальчук.
Зачем мне , для того чтобы выразить своё мнение, например об уроде Трампе, ехать в пиндосию ??? Я просто выскажу свое мнение6 об этом пиндосском клоуне, не выезжая из страны. . Так же и с Кошельчуком : если его советчики вместе с ним обделались жидко и по полной с этим идиотским шагом , попытавшись рубануть легких денег, возвратясь в роли смешного старика на лёд - то так оно и есть. И я говрю об этом. И совсем не собираюсь мотаться , например, из Махачкалы в Москву для этого.