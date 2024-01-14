Ковальчук о критике: «Если кто‑то хочет высказать мне в лицо, я открыт и готов. То, что пишут что‑то в интернете, – это даже несерьезно»

Илья Ковальчук ответил на вопрос о том, что «Спартак» проигрывает из-за него.

« » проиграл шестой матч подряд, уступив «Металлургу» (2:6).

40-летний форвард Илья Ковальчук получил показатель полезности «минус 2» и не отметился результативными действиями.

При Ковальчуке в составе команда проиграла шесть из семи матчей, одержав одну победу – над «Куньлунем» (5:2).

– Когда проигрывает «Спартак», все ругают Ковальчука: «Это из‑за него». Как вы к этому относитесь?

– Знаете, у меня нет соцсетей, поэтому я такое не читаю. Я достаточно взрослый парень, чтобы это воспринимать спокойно и нормально.

Если кто‑то хочет высказать мне в лицо, то я всегда открыт и готов пообщаться, обменяться мнениями.

А то, что пишут что‑то в интернете, – это даже несерьезно. Я на это не обращаю внимания.

– У нас привыкли искать «козла отпущения».

– Ничего страшного. Мне к этому не привыкать. Самое главное, снова скажу: проиграть можно по‑разному.

Так, как мы проиграли последние два матча, не лезет ни в какие рамки.

Надо делать выводы и всем вместе выбираться из этой ситуации, – сказал нападающий «Спартака» .