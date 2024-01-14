Ковальчук о критике: «Если кто‑то хочет высказать мне в лицо, я открыт и готов. То, что пишут что‑то в интернете, – это даже несерьезно»

Теги Спартак Илья Ковальчук КХЛ Матч ТВ Хоккей

Илья Ковальчук ответил на вопрос о том, что «Спартак» проигрывает из-за него.

«Спартак» проиграл шестой матч подряд, уступив «Металлургу» (2:6).

40-летний форвард Илья Ковальчук получил показатель полезности «минус 2» и не отметился результативными действиями.

При Ковальчуке в составе команда проиграла шесть из семи матчей, одержав одну победу – над «Куньлунем» (5:2).

– Когда проигрывает «Спартак», все ругают Ковальчука: «Это из‑за него». Как вы к этому относитесь?

– Знаете, у меня нет соцсетей, поэтому я такое не читаю. Я достаточно взрослый парень, чтобы это воспринимать спокойно и нормально.

Если кто‑то хочет высказать мне в лицо, то я всегда открыт и готов пообщаться, обменяться мнениями.

А то, что пишут что‑то в интернете, – это даже несерьезно. Я на это не обращаю внимания.

– У нас привыкли искать «козла отпущения».

– Ничего страшного. Мне к этому не привыкать. Самое главное, снова скажу: проиграть можно по‑разному.

Так, как мы проиграли последние два матча, не лезет ни в какие рамки.

Надо делать выводы и всем вместе выбираться из этой ситуации, – сказал нападающий «Спартака» Илья Ковальчук.

18 комментариев
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Дада, помню как в форме Ак Барса в ответ на вопросики клюшкой через ограждение на трибуны махал на человека в Сокольниках, ога...
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Ну, а если иметь честь и совесть ?
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Деньги не пахнут
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Сразу видно школу ответа на критику Никиты Зайцева. Скоро тоже будет написывать мемоделам в личку и предлагать встретиться)
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Илья, твой уровень - это матчи ночной лиги с ветеранами. Скоростей нет, обводки нет, силовой борьбы нет. А неплохой бросок остался у каждого второго. Там можно по 5 банок за матч класть. И главное - кругом все свои, все друзья. После игры баня и хорошие напитки с икрой. Разве плохо?
+9
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Печально всё это видеть. Хорошую команду просто заруинили.
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Ответ Руслан Диниев
Илья, не нужно становиться Ротенбергом, вот никогда и ни за что.
Что значит, "не нужно становиться"? Он уже стал. Думаешь, его просто так баблочуком назвали ещё 20 лет назад?
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Всей арене как с тобой говорить лицом к лицу?пескоструй балласт для команды только слепой это не заметит
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Удобная позиция. А каким образом ты себе представляешь, что несколько тысяч болельщиков скажут тебе в лицо, что пора валить из команды? Они к тебе домой должны придти или на тренировку? Порешь бред.
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Во врея локаута в НХЛ 2004 года , "коренной Спартаковец " зарабатывал деньги в АК Барсе ". В 2013 -18 озолотился в " народном достоянии ". В 2020 - 21 в Авангард . Когда стал никому не нужен , решил примазаться к "Спартаку " , конечно за деньги !
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Илья, не нужно становиться Ротенбергом, вот никогда и ни за что.
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А если кому-то удобнее свои мысли выразить обстоятельно в текстовом виде, то всё равно надо распечатать на бумажку и идти искать Илью, чтобы расказать в лицо?
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Ответ Руслан Диниев
Илья, не нужно становиться Ротенбергом, вот никогда и ни за что.
а почему вы его сравниваете с роттенбергом? Не надо сравнивать настоящую легенду, с позорным сынком, примкнувшим к хоккейной семье👌
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Ответ Rjcnbr
Да даже если представить, что Шевченко всё-таки подойдёт и скажет, то чё Ковальчук избивать его начнёт?
Ну, вот тогда пытался с болелой "дискутировать" клюшечкой отмахиваясь..
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Ответ Wats0n
Дада, помню как в форме Ак Барса в ответ на вопросики клюшкой через ограждение на трибуны махал на человека в Сокольниках, ога...
Да даже если представить, что Шевченко всё-таки подойдёт и скажет, то чё Ковальчук избивать его начнёт?
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Кошель амый безпроигрышный вариант взял у дагестанских школьников из аула : "ты мне в лицо скажи " .
Зачем мне , для того чтобы выразить своё мнение, например об уроде Трампе, ехать в пиндосию ??? Я просто выскажу свое мнение6 об этом пиндосском клоуне, не выезжая из страны. . Так же и с Кошельчуком : если его советчики вместе с ним обделались жидко и по полной с этим идиотским шагом , попытавшись рубануть легких денег, возвратясь в роли смешного старика на лёд - то так оно и есть. И я говрю об этом. И совсем не собираюсь мотаться , например, из Махачкалы в Москву для этого.
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Придет сейчас условный Иван, скажет Илье, что тот давно закончил, Илья скажет, что идите вы все на хрен. Ок. А Спартак лучше после этого заиграет?
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За два слова в интернете срок дают, а ему несерьёзно. В ночную и побыстрее
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