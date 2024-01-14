Щитов не считает, что Ковальчук тормозит игру «Спартака»: «Илья не портит картину, не выпадает из игры. Самое главное – у него есть доверие»

Никита Щитов высказался об игре Ильи Ковальчука в «Спартаке».

«Спартак» проиграл шестой матч подряд, уступив «Металлургу» (2:6).

– Может серия поражений «Спартака» быть связана с Ильей Ковальчуком?

– Это никак не связано с Ковальчуком. У всех команд бывают спады: у кого-то в начале чемпионата, у кого-то – в середине, у кого-то – в конце.

Я спокойно к этому отношусь. Думаю, к плей-офф «Спартак» подойдет в хорошей боевой готовности.

– Как оцените игру Ковальчука?

– Понятно, что после такого пропуска непросто вернуться, играть снова, как молодой парень, и быстро бегать. Нужно время. Посмотрим, как он будет выглядеть ближе к плей-офф. Все равно очки через матч набирает.

Самое главное – у него есть доверие. Ковальчук картину не портит, из игры не выпадает и старается играть короткими сменами.

– Есть мнение, что он медленный для «Спартака» и тормозит игру.

– Нет, не тормозит. Главное – это не быстро бегать, а иметь быстрый ум и быстрый пас.

Скорость можно компенсировать за счет видения игры и правильного выбора позиции, – сказал бывший хоккеист клубов КХЛ Никита Щитов.

«Спартак» проиграл уже шесть матчей подряд: мешают вратари, травмы и провалы Ковальчука