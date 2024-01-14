Ковальчук о «Спартаке»: «Все расстроены, понимают, за какой клуб мы играем. Мы живем в свободной стране – у каждого есть мнение»

Теги Спартак Илья Ковальчук КХЛ Хоккей

Илья Ковальчук ответил на вопрос об отношении к негативным комментариям.

«Спартак» уступил «Металлургу» (2:6) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Это шестое поражение подряд для команды.

– У «Спартака» достаточно активные болельщики. Не писали ли вам, не подходили, что-то говорили?

– Куда они могут мне написать?

– В соцсетях.

– У меня нет соцсетей, поэтому особо ничего не читаю, но я думаю, что все расстроены. Все понимают, за какой клуб мы играем, даже те ребята, которые никогда не были здесь.

Поэтому болельщикам огромное спасибо за то, что им не безразлично. Нам очень нужна их поддержка. Все вместе мы выйдем из этой непростой ситуации.

– Почти все профессиональные спортсмены часто сталкиваются с хейтом...

– Я не читаю газеты, комментарии. Мы живем в свободной стране. У каждого есть свое мнение. Он его в праве высказывать. Всем мил не будешь.

Наше главное дело – чтобы выходили после игры и могли друг другу в глаза посмотреть, все ли мы сделали. Проиграть можно по-разному, – передает слова нападающего «Спартака» Ильи Ковальчука корреспондент Sports.ru Александра Лихачева.

«Спартак» проиграл уже шесть матчей подряд: мешают вратари, травмы и провалы Ковальчука

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4 комментария
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"Мы живем в свободной стране"
Ничего смешнее и, одновременно, грустнее давно не слышал. Или.. в какой стране живет ковальчук? В Москву он приехал, как гастролер?
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Честно уже заколебали со своим Ковальчуком, такое ощущение он там один катается и против всех играет.
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Заканчивать надо вовремя, чтобы не рассказывать всякую ерунду про "посмотреть в зеркало" или хейтеров в соцсетях.
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