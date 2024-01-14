Голдобин установил рекорд «Спартака» в российской истории по голам за сезон – 31 шайба

Николай Голдобин установил новый рекорд «Спартака» в российской истории.

Форвард «Спартака» забросил 31-ю шайбу в сезоне – в матче с «Металлургом» (1:6). И установил новый клубный рекорд в российской истории по забитым голам за сезон в элитном дивизионе страны.

30 лет назад, в сезоне-1993/94, Александр Селиванов забросил за «Спартак» 30 шайб.

Напомним, что исторический рекорд «Спартака» принадлежит Александру Якушеву, забившему сразу 50 голов в чемпионскому сезоне-1968/69.