Голдобин установил рекорд «Спартака» в российской истории по голам за сезон – 31 шайба

Теги Металлург Мг Спартак Александр Селиванов КХЛ Александр Якушев Николай Голдобин Хоккей

Николай Голдобин установил новый рекорд «Спартака» в российской истории.

Форвард «Спартака» забросил 31-ю шайбу в сезоне – в матче с «Металлургом» (1:6). И установил новый клубный рекорд в российской истории по забитым голам за сезон в элитном дивизионе страны.

30 лет назад, в сезоне-1993/94, Александр Селиванов забросил за «Спартак» 30 шайб.

Напомним, что исторический рекорд «Спартака» принадлежит Александру Якушеву, забившему сразу 50 голов в чемпионскому сезоне-1968/69.

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2 комментария
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В по посмотрим чего стоит подписание Голдобина
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Ответ вперёд спартак
В по посмотрим чего стоит подписание Голдобина
Да, ладно вам. Он и так многое делает для Спартака. По сравнению с игрой в Металлурге, где он отбывал номер, у вас он показывает классную игру. Лично, не ожидал от него такой результативности. У всех бывает спад. Главное к ПО быть в форме.
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