Гусев набрал 10 очков в последних 3 матчах. Форвард «Динамо» догнал лидера гонки бомбардиров КХЛ Голдобина – у них по 62 балла

Никита Гусев сравнялся по очкам с лидером гонки бомбардиров КХЛ.

Нападающий « » набрал 4 (0+4) очка в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Сочи» (5:1).

отметился 10 баллами в прошедших трех матчах: 5 очков против «Куньлуня», 1 балл против «Спартака», 4 очка против «Сочи».

Форвард догнал нападающего « » , который являлся лидером гонки бомбардиров чемпионата , – у игроков по 62 балла в активе.

Гусев набрал 62 (17+45) очка в 49 играх регулярного чемпионата.