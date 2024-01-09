Гусев набрал 10 очков в последних 3 матчах. Форвард «Динамо» догнал лидера гонки бомбардиров КХЛ Голдобина – у них по 62 балла

Теги Спартак КХЛ Никита Гусев Динамо Николай Голдобин Сочи Хоккей

Никита Гусев сравнялся по очкам с лидером гонки бомбардиров КХЛ.

Нападающий «Динамо» набрал 4 (0+4) очка в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Сочи» (5:1).

Никита Гусев отметился 10 баллами в прошедших трех матчах: 5 очков против «Куньлуня», 1 балл против «Спартака», 4 очка против «Сочи».

Форвард догнал нападающего «Спартака» Николая Голдобина, который являлся лидером гонки бомбардиров чемпионата КХЛ, – у игроков по 62 балла в активе.

Гусев набрал 62 (17+45) очка в 49 играх регулярного чемпионата.

3 комментария
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