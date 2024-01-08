Тренер «Сибири» о 0:4 от «Амура»: «Игра спецбригад стала ключевой. В играх уровня плей-офф решает большинство и меньшинство»

Тренер «Сибири» назвал игру в неравных составах ключевым аспектом хоккея.

Сергей Кривокрасов прокомментировал поражение от « » (0:4) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Однозначно игра спецбригад стала сегодня ключевой. «Амур» забил два гола в формате «пять на четыре», поэтому исход матча таким и оказался. Мы не реализовали ни одной своей попытки. Все вот эти игры уровня плей-офф решает большинство и меньшинство. Если команды на вершине в этих компонентах, то это, как говорится, 70% успеха. В плей-офф игры все 0:0, все зависит от спецбригад.

– Сегодня чего не хватило в равных составах? «Сибирь» не заслуживала поражения всухую.

– С точки зрения игры, все начиналось со вбрасываний. Мы не шли на ворота, не лезли куда надо, там, где больно. Мы не искали счастья на пятаке. Игра была по бортам, да сил мы много потратили, но КПД – ноль. Много ненужных сил потратили, «Амур» хорошо оборонялся, они сделали свое дело, очень плотно играли в своей зоне. Шайба, когда у нас была на синей линии, просто не доходила до ворот. Хозяева заблокировали гораздо больше бросков. Будем смотреть, делать выводы, впереди у нас следующая игра здесь же, – сказал исполняющий обязанности главного тренера « ».