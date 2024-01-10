Тренер «Сибири» о 4:1 с «Амуром» после 0:4: «Молодцы, что собрались на вторую игру. Не было дырок, и вратарь сыграл хорошо, и вся команда была цельная»

Теги Сибирь Амур Сергей Кривокрасов КХЛ Хоккей

Сергей Кривокрасов прокомментировал победу «Сибири» над «Амуром».

«Сибирь» выиграла у «Амура» (4:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ после поражения со счетом 0:4 8 января.

«Сегодня мы добавили в движении, чего нам не хватало в первом матче. Тогда вроде вышли на первый период заряженными, но после первого гола что-то пошло не так. Считаю, что парни чуть-чуть сбавили в темпе, движении, настрое.

Не знаю почему, бывают такие игры, можно ли такое контролировать – не знаю. Но молодцы, что собрались на вторую игру, понимали ее важность и смогли преодолеть соперника.

И вратарь сыграл хорошо, и вся команда была цельная, не было дырок сегодня. И большинство, и меньшинство хорошо сыграли. Все молодцы», –  сказал исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Кривокрасов.

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4 комментария
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Сибирь с победой! Очень нужный результат
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как то тяжко играли, легионеры в нужный момент опять стрельнули, всех с победой
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Ответ Андрей Ммелентьев
договорник!!! Концерт устроили!!;
Если договорняк то разделили бы по три очка
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