Тренер «Сибири» о 4:1 с «Амуром» после 0:4: «Молодцы, что собрались на вторую игру. Не было дырок, и вратарь сыграл хорошо, и вся команда была цельная»
Сергей Кривокрасов прокомментировал победу «Сибири» над «Амуром».
«Сибирь» выиграла у «Амура» (4:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ после поражения со счетом 0:4 8 января.
«Сегодня мы добавили в движении, чего нам не хватало в первом матче. Тогда вроде вышли на первый период заряженными, но после первого гола что-то пошло не так. Считаю, что парни чуть-чуть сбавили в темпе, движении, настрое.
Не знаю почему, бывают такие игры, можно ли такое контролировать – не знаю. Но молодцы, что собрались на вторую игру, понимали ее важность и смогли преодолеть соперника.
И вратарь сыграл хорошо, и вся команда была цельная, не было дырок сегодня. И большинство, и меньшинство хорошо сыграли. Все молодцы», – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Кривокрасов.