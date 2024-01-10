Тренер «Сибири» о 4:1 с «Амуром» после 0:4: «Молодцы, что собрались на вторую игру. Не было дырок, и вратарь сыграл хорошо, и вся команда была цельная»

Сергей Кривокрасов прокомментировал победу «Сибири» над «Амуром».

«Сибирь» выиграла у « » (4:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ после поражения со счетом 0:4 8 января.

«Сегодня мы добавили в движении, чего нам не хватало в первом матче. Тогда вроде вышли на первый период заряженными, но после первого гола что-то пошло не так. Считаю, что парни чуть-чуть сбавили в темпе, движении, настрое.

Не знаю почему, бывают такие игры, можно ли такое контролировать – не знаю. Но молодцы, что собрались на вторую игру, понимали ее важность и смогли преодолеть соперника.

И вратарь сыграл хорошо, и вся команда была цельная, не было дырок сегодня. И большинство, и меньшинство хорошо сыграли. Все молодцы», – сказал исполняющий обязанности главного тренера « » .