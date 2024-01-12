Тренер «Сибири» Кривокрасов о победе над «Адмиралом»: «Мы показали хороший уровень – рад, как сыграли. Михеев – незаменимый игрок»

Теги Сибирь Сергей Кривокрасов КХЛ Адмирал Артем Михеев Хоккей

Сергей Кривокрасов оценил победу «Сибири» над «Адмиралом».

«Сибирь» победила со счетом 4:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

«На второй период мы вышли чуть-чуть неготовыми, получили быстрый гол, что немного подкосило, но гол в большинстве дал нам энергию продлить и уверенно закончить матч.

В целом рад как сыграла команда, считаю, в целом мы показали хороший уровень, не увидел больших провалов.

Артем Михеев на протяжении долгого времени играет хорошо в зоне обороны. Он незаменимый игрок для нас, я только рад, что он забивает», – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Сергей Кривокрасов.

2 комментария
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Парни молодчики Наш ответ Артюхину и Ко
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Ответ Sergej
Парни молодчики Наш ответ Артюхину и Ко
👍👍👍
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