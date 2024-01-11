Тардиф об отстранении Израиля и России: «ИИХФ не рассматривает ситуации с точки зрения политики. Вопрос только в том, можем ли мы гарантировать безопасность наших соревнований»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой Сборная Беларуси по хоккею сборная Израиля чемпионат мира Д2 Политика ТАСС Люк Тардиф Хоккей

Президент ИИХФ Люк Тардиф не стал сравнивать отстранение Израиля и России.

Сегодня Международная федерация хоккея отстранила хоккейную сборную Израиля от международных соревнований «ввиду опасений по поводу безопасности участников».

В 2022 году ИИХФ отстранила от участия в турнирах команды России и Беларуси после ситуации на Украине.

«ИИХФ не сравнивает обе политические ситуации, мы не рассматриваем эти ситуации с точки зрения политики. Вопрос только в том, можем ли мы, ИИХФ и организаторы, гарантировать безопасность наших соревнований – игроков, персонала, судей, болельщиков, включая израильских игроков и официальных лиц.

Решение по Израилю не связано с участием сборной ОАЭ в чемпионате мира. Мы будем регулярно анализировать ситуацию с турниром», – сказал Тардиф.

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10 комментариев
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Президент ИИХФ Люк Тардиф не стал сравнивать отстранение Израиля и России.

Это другое (с)
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Причем тут вообще Беларусь Тардиф не хочет объяснить?
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Все банально просто - двойные стандарты.
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у Израиля есть хоккейная сборная???
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Хорошая попытка чтоб в это поверить. Но нет.
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Решил «прикинуться шлангом». Обеспечение безопасности, это вопрос исключительно организаторов турнира. И если эти самые организаторы не могут обеспечить эту самую безопасность, то турнир нужно переносить в ту страну, где это сделать могут. Я думаю Питер в прошлом году мог предоставить гарантии безопасности всех участников турнира, какого х чм оттуда перенесли?
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