Тардиф об отстранении Израиля и России: «ИИХФ не рассматривает ситуации с точки зрения политики. Вопрос только в том, можем ли мы гарантировать безопасность наших соревнований»

Президент ИИХФ Люк Тардиф не стал сравнивать отстранение Израиля и России.

Сегодня Международная федерация хоккея отстранила хоккейную сборную Израиля от международных соревнований «ввиду опасений по поводу безопасности участников».

В 2022 году ИИХФ отстранила от участия в турнирах команды России и после ситуации на Украине.

« не сравнивает обе политические ситуации, мы не рассматриваем эти ситуации с точки зрения политики. Вопрос только в том, можем ли мы, ИИХФ и организаторы, гарантировать безопасность наших соревнований – игроков, персонала, судей, болельщиков, включая израильских игроков и официальных лиц.

Решение по Израилю не связано с участием сборной ОАЭ в чемпионате мира. Мы будем регулярно анализировать ситуацию с турниром», – сказал .