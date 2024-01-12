В ИИХФ опровергли причастность России к отстранению сборной Израиля: «Обвинения необоснованны»

В ИИХФ опровергли участие России в отстранении сборной Израиля.

Ранее немецкая газета Bild сообщила, что Израиль подозревает Россию в причастности к отстранению сборной от турниров под эгидой Международной федерации хоккея из-за россиянина Павла Буре, который входит в совет ИИХФ. Принятое решение якобы могло быть местью за отстранение России от международных турниров.

«Эти обвинения являются необоснованными», – заявил глава ИИХФ Люк Тардиф.

Напомним, в январе ИИХФ отстранила Израиль от турниров под эгидой организации из соображений безопасности. Сборная в апреле должна была принять участие в чемпионате мира во втором дивизионе в группе A.