В ИИХФ опровергли причастность России к отстранению сборной Израиля: «Обвинения необоснованны»

Теги ФХР ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой Павел Буре сборная Израиля чемпионат мира Д2 Политика Р-Спорт Люк Тардиф Хоккей

В ИИХФ опровергли участие России в отстранении сборной Израиля.

Ранее немецкая газета Bild сообщила, что Израиль подозревает Россию в причастности к отстранению сборной от турниров под эгидой Международной федерации хоккея из-за россиянина Павла Буре, который входит в совет ИИХФ. Принятое решение якобы могло быть местью за отстранение России от международных турниров.

«Эти обвинения являются необоснованными», – заявил глава ИИХФ Люк Тардиф.

Напомним, в январе ИИХФ отстранила Израиль от турниров под эгидой организации из соображений безопасности. Сборная в апреле должна была принять участие в чемпионате мира во втором дивизионе в группе A.

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10 комментариев
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Ну, теперь так же последовательно и СШП с Канадой отстранить за Йемен, тогда поверю, что хотя бы ИИХФ вне политики
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-8
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"Простите, часовню тоже я развалил ?!"
+8
-1
+7
ой, щас бы Израилю ныть об отстранении - у нас тут Беларусь вообще чисто за компанию забанили)
+6
-1
+5
Израиль че в хоккей играет?🤔
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+2
ИИХФ полностью коррумпирована Россией.
Конечно же, это она руку приложила к отстранению Израиля.
+4
-3
+1
Израиль че в хоккей играет?🤔
0
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Ответ sd4fmwrvz8
Израиль че в хоккей играет?🤔
во втордиве
0
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Ответ Millencolin
ой, щас бы Израилю ныть об отстранении - у нас тут Беларусь вообще чисто за компанию забанили)
Они еще в деле Федотова явно виноваты))
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