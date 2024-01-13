Глава «Бат-Яма» о решении ИИХФ по Израилю: «Чистая политика. Отстранение под предлогом безопасности – глупость. Никаких санкций не должно быть. В футболе и баскетболе наши интересы отстояли»

Президент израильского клуба «Бат-Ям» считает решение ИИХФ политическим.

Напомним, в январе ИИХФ отстранила Израиль от турниров под эгидой организации из соображений безопасности. Сборная в апреле должна была принять участие в чемпионате мира во втором дивизионе в группе A.

«К сожалению, это чистая политика. По моей информации, таким же образом мутят воду и в футболе, и баскетболе. Но в этих видах спорта наши федерации очень сильные, имеют большой вес и смогли отстоять интересы Израиля, поэтому израильские команды не отстранили от соревнований.

Нужно было использовать связи, подключать общественные организации, потому что решение совершенно дикое. По нашему мнению, никаких санкций не должно быть вообще. Но дальше вмешалась политика, поэтому и принято такое решение. И руководство федерации ничего не предприняло, чтобы такого не случилось.

Молодежный чемпионат мира, который в январе должен был пройти в Израиле, перенесли в Болгарию. Все допускали, что такое может быть, так как идет война и безопасность участников соревнований ставится в первую очередь, так что по этому решению вопросов нет.

А дальше пошли слухи о нашем отстранении. Если бы у нас было нормальное руководство федерации хоккея, то оно подняло бы шум, стало бы бить во все колокола, и вопрос был бы решен.

На чемпионатах мира службы безопасности как принимающей стороны, так и Израиля занимались ее обеспечением, все всегда было под контролем. И когда молодежный чемпионат мира перенесли в Болгарию, служба безопасности нашей страны начала проработку вопросов, связанных с размещением, гостиницей, как обычно делается.

Поэтому решение об отстранении под предлогом обеспечения безопасности всех спортсменов – это полная глупость. ИИХФ этим никогда не занималась и никогда в жизни не участвовала в решении вопросов безопасности ни одной команды.

Даже когда сборная КНДР приезжала на чемпионат мира, ИИХФ к этому отношения никогда не имела. А сейчас федерация придумала какую-то отписку, хочет показать, какие там молодцы», – сказал Евгений Гусин.

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