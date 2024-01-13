ИИХФ может допустить сборную Израиля до ЧМ в апреле: «Надеемся как можно скорее найти способ вернуть ее в наши турниры»

В ИИХФ дополнительно объяснили ситуацию вокруг отстранения сборной Израиля.

Напомним, в январе ИИХФ отстранила Израиль от турниров под эгидой организации из соображений безопасности. Сборная в апреле должна была принять участие в чемпионате мира во втором дивизионе в группе A.

«ИИХФ хотела бы предоставить дополнительные разъяснения по поводу своего недавнего решения относительно участия национальных сборных Израиля в чемпионатах ИИХФ.

Совет ИИХФ принял решение временно отстранить национальную сборную Израиля от участия в чемпионатах ИИХФ из соображений безопасности всех участников соревнований, включая, в частности, игроков и персонал всех участвующих команд. В настоящее время это решение влияет на участие сборной Израиля в чемпионате мира по хоккею с шайбой среди юношей до 20 лет в группе B III дивизиона, который начнется 22 января 2024 года. Первоначально это мероприятие планировалось провести в Израиле, но из-за существующих проблем с безопасностью оно было перенесено в Болгарию.

Это решение не является санкцией против Израильской федерации и не влияет на статус Израильской федерации как полноправного члена, имеющего хорошие отношения с ИИХФ.

Совет ИИХФ соберется в феврале для оценки ситуации с безопасностью, связанной с чемпионатами в марте и апреле, в которых планируется участие Израиля, и соберется в марте для оценки ситуации с безопасностью, связанной с апрельским чемпионатом, в котором планируется участие Израиля. Это даст Совету ИИХФ возможность рассматривать каждый чемпионат в отдельном порядке, принимая во внимание факты, касающиеся каждого места, где запланировано проведение соответствующих чемпионатов.

Совет ИИХФ несколько раз беседовал со всеми заинтересованными сторонами до принятия этого решения и продолжит переговоры со всеми заинтересованными сторонами в надежде, что это решение повлияет только на чемпионат, запланированный на январь. ИИХФ поддерживает Израильскую федерацию и хочет обеспечить безопасность всех игроков, участвующих в ее чемпионатах, включая игроков из Израиля.

ИИХФ полностью понимает, что решение [об отстранении] – трудное, и оно принимается, чтобы в первую очередь обеспечить безопасность всех вовлеченных сторон. ИИХФ надеется как можно скорее найти способ вернуть сборную Израиля в программу наших чемпионатов», – говорится в заявлении организации.

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