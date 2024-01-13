Михаил Кравец высказался о конфликте с судьей Денисом Наумовым.

В ходе вчерашней игры Фонбет Чемпионата КХЛ «Амур» – «Авангард» (2:3) общался с арбитрами. Тренер омичей задал вопрос, в ответ на который главный судья матча Денис Наумов сказал ему: «Рот свой закрой, #####».

Лига отреагировала на эпизод, извинившись и сообщив, что арбитр будет подвергнут дисциплинарным санкциям. Перед сегодняшней игрой «Амура» и « » тренер и арбитр обнялись, тепло пообщались друг с другом и обменялись рукопожатием.

– О чем был разговор перед матчем?

– Я просто давно знаю Дениса. Мы извинились друг перед другом. У всех разные характеры, поэтому главное – не держать зла и понимать, что это работа, уметь прощать друг друга, – сказал Кравец.

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