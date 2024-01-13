Каменский о ситуации Наумов – Кравец: «Некрасивый инцидент, виновные будут наказаны. Судьи должны держать эмоции в руках»
Валерий Каменский высказался о брани судьи в адрес тренера «Авангарда».
В ходе вчерашней игры Фонбет Чемпионата КХЛ «Амур» – «Авангард» (2:3) Михаил Кравец общался с арбитрами. Тренер омичей задал вопрос, в ответ на который главный судья матча Денис Наумов сказал ему: «Рот свой закрой, #####».
Лига отреагировала на эпизод, извинившись и сообщив, что арбитр будет подвергнут дисциплинарным санкциям. Перед сегодняшней игрой «Амура» и «Авангарда» тренер и арбитр обнялись, тепло пообщались друг с другом и обменялись рукопожатием.
«Этот инцидент и письмо ветеранов СКА связывать никак нельзя. Некрасивый инцидент, есть специальные комиссии, которые будут в этом разбираться. Виновные будут наказаны.
Это хоккей, это эмоции. Судьи, конечно, должны держать свои эмоции в руках и делать свое дело. Некрасиво получилось, все должны уважать друг друга», – сказал вице-президент и председатель спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ Валерий Каменский.