Браташ о 4:3: «Мы говорили, что негоже «Ладе» все игры «Автомобилисту» проиграть в сезоне. Сегодня был последний шанс добыть победу, чему мы рады»

Теги Лада Автомобилист Олег Браташ КХЛ Данила Моисеев Никита А. Попугаев Хоккей

Главный тренер «Лады» Олег Браташ подвел итоги игры с «Автомобилистом».

Команда из Тольятти одержала победу в матче Фонбет Чемпионата КХЛ (4:3 ОТ). 

«Игра была эмоциональная, такие качели, сложно сгоряча дать объективную оценку. Мы рады, что это удачно закончилось для нас, давно не выигрывали. Отмечу настрой обеих команд на игру: были заряжены, хотели победить. Была масса упущенных возможностей, у обеих команд случались глупости, которые приводили к голам.

«Лада» была быстрее оппонента? Мы говорили, что негоже нам все игры «Автомобилисту» проиграть в сезоне, у нас задача была бороться с любой командой за победу. Сегодня был последний шанс добыть победу, чему мы рады.

Попугаев и Моисеев добавили свежести, забили первый гол, неплохо справлялись, но недостаток игровой практики в концовке сказался, видимо. Во всех шайбах поучаствовали бывшие игроки «Автомобилиста»?  Открою маленький секрет – я не знаю, кто из них бывшие игроки! (смеется). Наверное, это моя недоработка, не все личные дела изучил.

Итоги сезонной серии с «Автомобилистом»? Это неудобный соперник для нас, почему-то сложно справляться с их нападающими. Если брать все четыре игры, то «Автомобилист» по праву обыграл нас по очкам», – сказал Браташ

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