Олег Браташ: «Локомотив – сильнейшая команда КХЛ, если говорить о стабильности. По праву лидируют в чемпионате»

Олег Браташ назвал «Локомотив» сильнейшей командой КХЛ по стабильности.

« » уступила со счетом 2:3 по буллитам в матче Фонбет чемпионата .

«Давайте мы котлеты от мух отделим. Начнем с результата. Считаю, что « » по праву лидирует в чемпионате.

Если говорить о стабильности, которая признак мастерства, то мое мнение, что это сильнейшая команда в нашей лиге.

С этой командой мы обе игры не проиграли в основное время, взяли половину из возможных очков – результат для нас достойный и им можно гордиться.

Что касается содержания игры, то мне понравилась игра нашей команды без шайбы, компактность, во всех зонах мы не давали сопернику пространства и времени на владение шайбой. Сыграли очень агрессивно и плотно.

У нас были очень интересные созидательные моменты, не всегда получалось, но было бы удивительно, если бы против лучшей обороны лиги все бы получалось в атаке. Тем не менее даже против такой обороны у нас были хорошие созидательные моменты.

Жалко, что не удалось их все реализовать. Эта игра вселяет оптимизм, если будем так играть всегда, то сможем рассчитывать на выполнение задачи.

К сожалению, стабильно такую игру показывать у нас пока не получается в силу разных причин. К этому мы пока только стремимся», – сказал главный тренер «Лады» .