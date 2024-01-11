Олег Браташ: «Локомотив – сильнейшая команда КХЛ, если говорить о стабильности. По праву лидируют в чемпионате»
Олег Браташ назвал «Локомотив» сильнейшей командой КХЛ по стабильности.
«Лада» уступила со счетом 2:3 по буллитам в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
«Давайте мы котлеты от мух отделим. Начнем с результата. Считаю, что «Локомотив» по праву лидирует в чемпионате.
Если говорить о стабильности, которая признак мастерства, то мое мнение, что это сильнейшая команда в нашей лиге.
С этой командой мы обе игры не проиграли в основное время, взяли половину из возможных очков – результат для нас достойный и им можно гордиться.
Что касается содержания игры, то мне понравилась игра нашей команды без шайбы, компактность, во всех зонах мы не давали сопернику пространства и времени на владение шайбой. Сыграли очень агрессивно и плотно.
У нас были очень интересные созидательные моменты, не всегда получалось, но было бы удивительно, если бы против лучшей обороны лиги все бы получалось в атаке. Тем не менее даже против такой обороны у нас были хорошие созидательные моменты.
Жалко, что не удалось их все реализовать. Эта игра вселяет оптимизм, если будем так играть всегда, то сможем рассчитывать на выполнение задачи.
К сожалению, стабильно такую игру показывать у нас пока не получается в силу разных причин. К этому мы пока только стремимся», – сказал главный тренер «Лады» Олег Браташ.