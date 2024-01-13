Анисимов о голе «Металлурга» в ворота СКА: «Сергеев клюшкой попадает себе в ногу и падает – это его проблема. Он должен быть в ответе за свою клюшку»

Теги Металлург Мг СКА судьи КХЛ Артем Сергеев Алексей Анисимов судья Игорь Гераськин Хоккей

Главный арбитр КХЛ прокомментировал скандальный эпизод матча СКА – «Металлург».

Перед победным голом защитник СКА Артем Сергеев оказался на льду после контакта с коньками нападающего Игоря Гераськина. Игра продолжилась, а форвард забросил шайбу в ворота СКА.

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов заявил, что арбитры матча СКА – «Металлург» на льду приняли верное решение: «Клюшка Сергеева касается Гераськина, после чего он спотыкается об свою же клюшку».

– Когда я смотрел с центральной камеры, у меня было полное ощущение, что [Гераськин] коньком играет в конек Сергееву.  В замедленном действии хорошо видно, что Гераськин проезжает и оставляет ногу. Касание клюшки Сергеева приводит к тому, что Сергеев клюшкой попадает себе в ногу. Попадает даже в левую ногу, а не в правую, вследствие чего он падает. В правилах есть четкая формулировка, что это его проблема.

– Он должен быть в ответе за свою клюшку. 

– Он должен быть в ответе за свою клюшку. Когда я подбиваю клюшку своему оппоненту, и оппонент своей клюшкой разбивает себе лицо, мы же не даем [штраф за] высоко поднятую. Ну, плюс-минус я пытаюсь так объяснить простым языком. 

Дальше история простая. Многие товарищи говорят: «Он ехал ему навстречу». Они всю игру навстречу друг другу продвигаются. У него был умысел? Да у них у всех умысел – нарушить правила, забить гол. Мы же не залезаем в черепную коробку. 

Только посмотрев «волшебные четвертинки», понимаешь, что  Сергеев падает от своей клюшки, – сказал Алексей Анисимов в эфире передачи «Судейская».

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8 комментариев
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Ну наконец-то Анисимов дал разъяснения, а то все ветераны спорта Санкт - Петербурга и спортивные Аля эксперты с ума не сошли , до чего же обидели Ромку , Путин взял паузу , думает что все с этим делать ( наказать то не за что , а простить , ветераны не поймут 🤣🤣🤣🤣)
+13
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Ротан идёт по нарастающей. На рубеже октября-ноября были слёзы после драки Вербы-Зинченко, спустя два месяца откопали ветеранов плакать. Интересно, какой скандал нас ждёт в ближайшем будущем.
+7
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+7
раздули ... рядовой момент , но как-же СКА ведь , у которого рулевой с мозгом подростка .
+5
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Ну что умылись СКАкуны
+3
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+3
Ответ Алексей Родин
раздули ... рядовой момент , но как-же СКА ведь , у которого рулевой с мозгом подростка .
Так это спортс.ру в первую очередь и раздул. Даже здесь они написали: «защитник СКА Артем Сергеев оказался на льду после контакта с коньками нападающего Игоря Гераськина.». Самый страшный троль это спортивная пресса.
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мы в ответе за клюшку, которую приручили. первая буква К, мужчины
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все правильно сказал
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