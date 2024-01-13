Анисимов о голе «Металлурга» в ворота СКА: «Сергеев клюшкой попадает себе в ногу и падает – это его проблема. Он должен быть в ответе за свою клюшку»

Главный арбитр КХЛ прокомментировал скандальный эпизод матча СКА – «Металлург».

Перед победным голом защитник СКА Артем Сергеев оказался на льду после контакта с коньками нападающего . Игра продолжилась, а форвард забросил шайбу в ворота СКА.

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов заявил, что арбитры матча СКА – « » на льду приняли верное решение: «Клюшка Сергеева касается Гераськина, после чего он спотыкается об свою же клюшку».

– Когда я смотрел с центральной камеры, у меня было полное ощущение, что [Гераськин] коньком играет в конек Сергееву. В замедленном действии хорошо видно, что Гераськин проезжает и оставляет ногу. Касание клюшки Сергеева приводит к тому, что Сергеев клюшкой попадает себе в ногу. Попадает даже в левую ногу, а не в правую, вследствие чего он падает. В правилах есть четкая формулировка, что это его проблема.

– Он должен быть в ответе за свою клюшку.

– Он должен быть в ответе за свою клюшку. Когда я подбиваю клюшку своему оппоненту, и оппонент своей клюшкой разбивает себе лицо, мы же не даем [штраф за] высоко поднятую. Ну, плюс-минус я пытаюсь так объяснить простым языком.

Дальше история простая. Многие товарищи говорят: «Он ехал ему навстречу». Они всю игру навстречу друг другу продвигаются. У него был умысел? Да у них у всех умысел – нарушить правила, забить гол. Мы же не залезаем в черепную коробку.

Только посмотрев «волшебные четвертинки», понимаешь, что Сергеев падает от своей клюшки, – сказал Алексей Анисимов в эфире передачи «Судейская».