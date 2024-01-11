Экс-игрок СКА Меньшиков: «С письмом, может, погорячились – ветераны переживают. СКА не нужна судейская помощь – это сильная команда, сами должны решать на льду»

Теги Металлург Мг СКА судьи КХЛ Хоккей

Константин Меньшиков заявил, что СКА не нужна помощь арбитров.

7 января СКА уступил «Металлургу» со счетом 1:2 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Перед победным голом защитник СКА Артем Сергеев оказался на льду после контакта с коньками нападающего Игоря Гераськина. Игра продолжилась, а форвард забросил шайбу в ворота СКА.

Ветераны клуба из Санкт-Петербурга написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за гола соперника: «Просим вас спасти наш хоккей от грядущей катастрофы. Несправедливость может стать важной причиной отъезда молодых звезд».

– Армейцам не нужна никакая судейская помощь, лишь бы играть не мешали. Много чего может случиться на площадке.

Момент в игре между СКА и «Металлургом», из-за которого разгорелся сыр-бор, – очень скоротечный, сложный. Столкнулись двое на большой скорости. И таких во время матчей много.

Если бы после этого не была заброшена шайба, на эпизод никто бы не обратил внимания. А так СКА не нужна лишняя помощь судей. Это мощная команда, способная побеждать сама.

– Уровень судейства в КХЛ – приличный или ужасный, как считают ветераны СКА, написавшие письмо Путину?

– Уровень стал выше в последние годы. Ошибки, конечно, случаются.

Но тенденциозности, элементов «сплава» или, наоборот, помощи они не носят. С этим письмом, может, погорячились, эмоции. Ветераны СКА просто переживают.

Я считаю, СКА – сильная команда, которая должна сама все решать на льду.

В той же игре с «Металлургом» армейцы могли победить с крупным счетом, просто не реализовали моменты, – сказал бывший хоккеист Константин Меньшиков.

8 комментариев
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Было бы смешно, если не было бы так грустно... Можно сколько угодно прикалываться и шутить по поводу этого письма, но факт того что это вообще возможно, что это реальность и та реальность, в которой живут люди, шокирует. Что в России народ считает нормальным такой вариант решения любых проблем! Абсолютная дикость. Печально и грустно...
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Главное он сказал в принципе, что это расценивается как оказание давления на судей, чтобы те помогали. Ну это между строк.
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Звездец. Вой стоит неделю. Спортс, не надоело это писать? Еще возьмите вью у Медведева, Яшина, Юрзинова, Фазеля. Не надоело? Обычный момент, причем разжеванный лигой и судейским комитетом. А вы все воете. Насчет чистейшего гола от Локомотива столько не выли.
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Я уже писал , что Меньшиков адекватный человек - один из немногих . Во всяком случае не зомбирований и за деньги не продается . Мы все переливаем за свои команды . Почему -то великие динамовцы , коих наберется несколько десятков , после ошибочного удаления Динамо проиграли СКА , не писали никакие письма .
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Ответ Machine Head
Я уже писал , что Меньшиков адекватный человек - один из немногих . Во всяком случае не зомбирований и за деньги не продается . Мы все переливаем за свои команды . Почему -то великие динамовцы , коих наберется несколько десятков , после ошибочного удаления Динамо проиграли СКА , не писали никакие письма .
Потому что это Ромка истеричка подбил их на это.
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Ответ Сергей Михалюк
Потому что это Ромка истеричка подбил их на это.
проблема в том, что они игрушки в руках истерички
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Ответ Сергей Михалюк
Потому что это Ромка истеричка подбил их на это.
Я тоже так думаю .
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