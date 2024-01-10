Кожевников о письме Путину ветеранов СКА: «А что тут такого, кому еще писать? В КХЛ бессмысленно. Нынешний уровень судейства – двойные стандарты»

Александр Кожевников высказался о письме ветеранов СКА Владимиру Путину.

7 января СКА уступил « » со счетом 1:2 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Перед победным голом защитник СКА Артем Сергеев оказался на льду после контакта с коньками нападающего . Игра продолжилась, а форвард забросил шайбу в ворота СКА.

Ветераны клуба из Санкт-Петербурга написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за гола соперника: «Просим вас спасти наш хоккей от грядущей катастрофы. Несправедливость может стать важной причиной отъезда молодых звезд».

Однако главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов сегодня заявил, что арбитры матча СКА – «Металлург» на льду приняли верное решение: «Клюшка Сергеева касается Гераськина, после чего он спотыкается об свою же клюшку».

– Эпизод с голом «Магнитки» вышел резонансным. Как сейчас модно говорить, поднялся хайп.

По мне нарушение все-таки было. Это подножка. О свою клюшку игрок никогда бы не споткнулся, если бы не помешал другой. Я в режиме онлайн все увидел, а Анисимов и комиссия смотрят-смотрят и ничего не видят. Или специально делают вид, что нарушения не было, в подсознании понимая, что оно было.

– Ветераны СКА написали письмо Путину.

– Да, а что тут такого? Они недовольны ситуацией, их можно понять. Черкас уже все объяснил.

– Почему сразу президенту?

– А кому еще? Писать письма в лигу бессмысленно. Нынешний уровень судейства – это двойные стандарты. Больше понятий, чем логики, – сказал двукратный олимпийский чемпион .

Ветераны СКА пожаловались Путину на судейство. Что стоит за письмом?