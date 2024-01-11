Плющев о голе «Металлурга» в ворота СКА: «Фол был, никакой клюшки я не видел. Гераськин выставил правую ногу, о которую споткнулся Сергеев»

Владимир Плющев считает, что Игорь Гераськин нарушил правила против Артема Сергеева.

7 января СКА уступил «Металлургу» со счетом 1:2 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Перед победным голом защитник СКА Артем Сергеев оказался на льду после контакта с коньками нападающего Игоря Гераськина. Игра продолжилась, а форвард забросил шайбу в ворота СКА.

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов заявил, что арбитры матча СКА – «Металлург» на льду приняли верное решение: «Клюшка Сергеева касается Гераськина, после чего он спотыкается об свою же клюшку».

– Момент очень сложный, потому что непонятно, где там находились судьи.

Но то, что Гераськин выставил ногу перед катящимся защитником, – это было видно, но на нескольких повторах.

Поэтому я думаю, что судьи могли не разглядеть этот момент. Но, с моей точки зрения, фол был.

– Сергеев споткнулся о собственную клюшку?

– Никакой клюшки я особенно не видел. Я видел, что, заходя на вираж, Гераськин выставил правую ногу, о которую споткнулся защитник СКА.

Но здесь вопрос такой, что каждый игрок должен видеть препятствие и объезжать его. Это можно было расценить как блокировку, это можно было расценить как подножку.

Но можно было и никак не расценивать, потому что было движение на встречных курсах.

Момент, конечно, сложный. Но, наверное, я бы остановился на фоле.

Потому что явно было видно, что нога выдвинута вперед, – сказал бывший главный арбитр КХЛ Владимир Плющев.