Плющев о голе «Металлурга» в ворота СКА: «Фол был, никакой клюшки я не видел. Гераськин выставил правую ногу, о которую споткнулся Сергеев»

Теги Металлург Мг СКА судьи Владимир Плющев КХЛ Артем Сергеев Игорь Гераськин Чемпионат.com Хоккей

Владимир Плющев считает, что Игорь Гераськин нарушил правила против Артема Сергеева.

7 января СКА уступил «Металлургу» со счетом 1:2 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Перед победным голом защитник СКА Артем Сергеев оказался на льду после контакта с коньками нападающего Игоря Гераськина. Игра продолжилась, а форвард забросил шайбу в ворота СКА.

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов заявил, что арбитры матча СКА – «Металлург» на льду приняли верное решение: «Клюшка Сергеева касается Гераськина, после чего он спотыкается об свою же клюшку».

– Момент очень сложный, потому что непонятно, где там находились судьи.

Но то, что Гераськин выставил ногу перед катящимся защитником, – это было видно, но на нескольких повторах.

Поэтому я думаю, что судьи могли не разглядеть этот момент. Но, с моей точки зрения, фол был.

– Сергеев споткнулся о собственную клюшку?

– Никакой клюшки я особенно не видел. Я видел, что, заходя на вираж, Гераськин выставил правую ногу, о которую споткнулся защитник СКА.

Но здесь вопрос такой, что каждый игрок должен видеть препятствие и объезжать его. Это можно было расценить как блокировку, это можно было расценить как подножку.

Но можно было и никак не расценивать, потому что было движение на встречных курсах.

Момент, конечно, сложный. Но, наверное, я бы остановился на фоле.

Потому что явно было видно, что нога выдвинута вперед, – сказал бывший главный арбитр КХЛ Владимир Плющев.

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Еще один слепошарый
+11
-2
+9
Лучше бы вообще молчал
+3
-1
+2
Мне кажется уже сам Рома скажет им заткнуться и не позорить все на свете)
+1
0
+1
Бывали хуже времена, но не было подлей (С)
+1
0
+1
Клюшку не увидел?🤬🤬🤬🤬
0
0
0
Какие же продажные …
0
0
0
какой смысл всё это говорить, когда вся информация проверяется. куча камер, видео с нескольких ракурсов, всё это ищется и проверяется за несколько минут.
просто смех.
и это бывший главный арбитр КХЛ
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий