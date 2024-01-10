Экс-арбитр Зайцев о голе «Металлурга» СКА: «Всем очевидно – нарушение было. Глава судейского департамента держит всех за дураков»

Экс-судья не согласен с решением КХЛ по резонансному голу в ворота СКА.

7 января СКА уступил « » со счетом 1:2 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Перед победным голом защитник СКА Артем Сергеев оказался на льду после контакта с коньками нападающего . Игра продолжилась, а форвард забросил шайбу в ворота СКА.

Ветераны клуба из Санкт-Петербурга написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за гола соперника: «Просим вас спасти наш хоккей от грядущей катастрофы. Несправедливость может стать важной причиной отъезда молодых звезд».

Однако главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов сегодня заявил, что арбитры матча СКА – «Металлург» на льду приняли верное решение: «Клюшка Сергеева касается Гераськина, после чего он спотыкается об свою же клюшку».

«Такое впечатление, что глава судейского департамента держит всех за дураков. Всем очевидно, что нарушение было.

Даже если бы не было клюшки, защитник Сергеев споткнулся бы об конек, так как форвард Гераськин шел ему наперерез, специально блокировал его. Даже если бы не было подножки, это блокировка.

О каких вообще 48 часах идет речь? Такое впечатление, что это отвлекающий фактор. И еще очень хотелось бы узнать, кто входит в экспертную комиссию по определению правильности принятия решения судейской бригады», – сказал судья международной категории .

Ветераны СКА пожаловались Путину на судейство. Что стоит за письмом?