Экс-арбитр Зайцев о голе «Металлурга» СКА: «Всем очевидно – нарушение было. Глава судейского департамента держит всех за дураков»

Теги Металлург Мг СКА судьи КХЛ Александр Зайцев Алексей Анисимов судья Чемпионат.com Хоккей

Экс-судья не согласен с решением КХЛ по резонансному голу в ворота СКА.

7 января СКА уступил «Металлургу» со счетом 1:2 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Перед победным голом защитник СКА Артем Сергеев оказался на льду после контакта с коньками нападающего Игоря Гераськина. Игра продолжилась, а форвард забросил шайбу в ворота СКА.

Ветераны клуба из Санкт-Петербурга написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за гола соперника: «Просим вас спасти наш хоккей от грядущей катастрофы. Несправедливость может стать важной причиной отъезда молодых звезд».

Однако главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов сегодня заявил, что арбитры матча СКА – «Металлург» на льду приняли верное решение: «Клюшка Сергеева касается Гераськина, после чего он спотыкается об свою же клюшку».

«Такое впечатление, что глава судейского департамента держит всех за дураков. Всем очевидно, что нарушение было.

Даже если бы не было клюшки, защитник Сергеев споткнулся бы об конек, так как форвард Гераськин шел ему наперерез, специально блокировал его. Даже если бы не было подножки, это блокировка.

О каких вообще 48 часах идет речь? Такое впечатление, что это отвлекающий фактор. И еще очень хотелось бы узнать, кто входит в экспертную комиссию по определению правильности принятия решения судейской бригады», – сказал судья международной категории Александр Зайцев.

Ветераны СКА пожаловались Путину на судейство. Что стоит за письмом?

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22 комментария
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Кожевников , Назаров, Зайцев- почти одновременно дали интервью в поддержку мажора. Как будто по звонку и команде - ЛИЗАТЬ ! Аж смешно , такие забавные.
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Ого, это уже который день полыхает? ))

Что после не засчитанного гола Локомотива столько воплей не было о предвзятом судействе =)
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Я читаю и диву даюсь: "Даже если бы не было подножки, это блокировка". Ребята, это как? То есть, что бы Гераськин в этом эпизоде не сделал, ему всё равно две минуты давать надо?
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Йозе еще побадается!💪
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должность нужна?
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"Змеинный клубок какой-то", а не судейский корпус По ходу они все друг друга ненавидят! Локомотив когда засудили , тишина была , а сейчас запели в многоголосье !
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Ответ pchela79
Я читаю и диву даюсь: "Даже если бы не было подножки, это блокировка". Ребята, это как? То есть, что бы Гераськин в этом эпизоде не сделал, ему всё равно две минуты давать надо?
Точно))) Если бы не было клюшки, споткнулся бы о конек. Не было бы конька споткнулся бы об лёд. С такой скоростью нап Металлурга несся, что Сергеева снесло бы ветром, а это чистейшее нарушение! Цирк, от адептов СКА!
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Ответ reteka
Комментарий скрыт
Аукнется в смысле будет нормальное судейство, как в том матче, и судьи не будут тащить ску всеми силами? Думаю об этом асе мечтают…
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Пора бы просыхать уже, праздники закончились
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а это про этого Зайцева говорят, что он судил матчи пьяным?
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Гераськин как в эффекте домино, первую костяшку толкнул и пошло-поехало. Я за, что там не было удаления
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А все заметили как спорц тупо скопом все эти новости выкидывает? Да и про мясные полуфабрикаты комментарии удаляет мгновенно
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В сязи с вопиющей несправедливостью в отношении СКА, письмом президенту предлагаю немедленно наградить очередной медалью Адама Кадырова
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Пранк, который вышел из-под контроля!
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Заметьте, все кто топит за нарушение - это либо все бывшие судьи и бывшие игроки.
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Кем? Всем? Ветеранам ска если только
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Заяц ты вспомни какой гол засчитал сам, в финале сезона 2003-2003.
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Лучше бы ска снялся с чемпионата в целях бойкота, и не было бы проблем , и праздник всей стране считай обеспечили , я бы тогда хоть чуть чуть Йозе зауважал 😁хоть что то в нем было бы мужское
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Нарушение здравого смысла?
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