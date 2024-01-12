Хабибулин об игре за «Торпедо»: «Не хочу выйти на лед, пропустить 3 шайбы за 10 минут и поехать на лавку, чтобы парни 50 минут пытались вернуться»

Теги Торпедо Николай Хабибулин КХЛ Матч ТВ Хоккей

Николай Хабибулин высказался по поводу игры за «Торпедо».

В декабре «Торпедо» заключило с 50-летним Хабибулиным контракт до конца сезона.

– Вам важна команда, против которой выходить?

– Если гипотетически об этом говорить, то надо выбрать ту команду по стилю, которая больше нацелена на бросок, чем на комбинационную игру. Против такой команды теоретически было бы легче.

– А есть ли вариант, что вы вообще не вернетесь?

– Ну конечно, есть. Если я выйду на лед и буду понимать, что нет, не тяну… Тогда зачем подставлять ребят и команду? Всё равно если даже выходить, будь то первые минуты матча или последние, не хотелось бы начинать так, как «Торпедо» с ЦСКА, когда в наши ворота влетали одна шайба за другой.

– Это стечение обстоятельств...

– Понятно. Но я не хочу выйти на лед, пропустить три шайбы за 10 минут и поехать на лавку, чтобы парни в оставшиеся 50 минут пытались вернуться в игру. Это было бы не совсем правильно, – сказал Хабибулин.

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1 комментарий
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Как в воду глядел в комменте к предыдущей новости. То, что парни в оставшиеся 50 минут будут пытаться вернуться в игру не так страшно. Страшным будет последующий бесконечный троллинг от этих бездушных хейтеров))))
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