Хабибулин о попадании в заявку «Торпедо»: «Все началось с шутки, Ларионов сказал: «Давай ты сыграешь». Сначала все посмеялись, а потом дело приобрело серьезный оборот»

Теги Торпедо Николай Хабибулин Игорь Ларионов КХЛ Матч ТВ Хоккей

Николай Хабибулин высказался о попадании в заявку «Торпедо».

– Какой была ваша главная мотивация попасть в заявку «Торпедо» как вратарь? Зачем?

– Все началось с шутки. Игорь Николаевич [Ларионов] сказал: «Давай ты выйдешь и сыграешь». Вроде сначала все посмеялись. А потом дело приобрело серьезный оборот. Ну и вот дело дошло до заявки. Теперь готовлюсь наконец-то сыграть. Попробую набрать форму.

– Когда тренер вратарей Хабибулин работает с Хуской и Кульбаковым, тут все понятно. Но кто тренирует тренера Хабибулина?

– Ну, не знаю. Наверное, буду просить ребят, чтобы они выходили со мной и тренировали меня, – сказал 50-летний Хабибулин.

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4 комментария
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Ну , давай Коля , докажи , что невозможное возможно. Давай , как в молодые годы . Удачи .
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Хорошая хоккейная история… даже если на один период выйдет это войдет в историю Торпедо!
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молодой перспективный парень . удачи
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Делать нечего. Что в этом хорошего? Издевательство над хоккеем
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