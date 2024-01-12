Хабибулин о попадании в заявку «Торпедо»: «Все началось с шутки, Ларионов сказал: «Давай ты сыграешь». Сначала все посмеялись, а потом дело приобрело серьезный оборот»
Николай Хабибулин высказался о попадании в заявку «Торпедо».
– Какой была ваша главная мотивация попасть в заявку «Торпедо» как вратарь? Зачем?
– Все началось с шутки. Игорь Николаевич [Ларионов] сказал: «Давай ты выйдешь и сыграешь». Вроде сначала все посмеялись. А потом дело приобрело серьезный оборот. Ну и вот дело дошло до заявки. Теперь готовлюсь наконец-то сыграть. Попробую набрать форму.
– Когда тренер вратарей Хабибулин работает с Хуской и Кульбаковым, тут все понятно. Но кто тренирует тренера Хабибулина?
– Ну, не знаю. Наверное, буду просить ребят, чтобы они выходили со мной и тренировали меня, – сказал 50-летний Хабибулин.