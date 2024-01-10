Хабибулин о возможности сыграть за «Торпедо»: «На лед еще не выходил, пытаюсь набрать форму в зале – речь о разовой акции. Комментарии не читаю – невозможно понравиться всем»

Теги Торпедо Николай Хабибулин КХЛ ТАСС Хоккей

Николай Хабибулин высказался о подписании контракта с «Торпедо».

«Сначала все это было скорее как шутка, которая переросла во что-то более реальное. А там посмотрим.

Речь больше идет о какой-то разовой акции. Понятно, что ни на какую долгосрочную перспективу это не рассчитано. Можно просто посмотреть, что можно сделать.

На лед еще я не выходил, пытаюсь сначала набрать форму в зале. Что касается перспектив, то я бы не стал так далеко забегать вперед.

Во-первых, надо хорошо ощущать себя в зале, еще много предстоит работы. А во-вторых, надо просто выйти на тренировку и посмотреть, что это такое.

Потому что я долго не играл, и когда смотришь матч со стороны, то все видно, все читается. Но надо привыкнуть к скорости, и вообще, смогу ли я привыкнуть к ним

Комментарии я никогда не читаю, потому что знаю, как это все работает. Невозможно никогда понравиться всем на 100%.

Если 100 человек что-то напишут, то все равно из них будут негативные комментарии. Я к этому привык», – сказал Николай Хабибулин.

2 комментария
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Лучше думай, как вернуть Кульбакову ту игру, что была в прошлом сезоне.. Видно, что очень много нервничает, а психология задача тренера
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А вообще, мне кажется он передумает скоро даже насчёт разовой акции, глядя на отвратительную и бездарную игру наших защитников в последних матчах. Особенно Конюшкова касается и Орлова, Сизова.. Лидеры хреновы..
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