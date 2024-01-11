Пашков о «Спартаке» и «Торпедо»: «Вряд ли эти спады – случайность. Они пошли после того, как Ковальчук вернулся, а о желании Хабибулина сообщили в прессу»

Теги Спартак Торпедо Илья Ковальчук Николай Хабибулин КХЛ Александр Пашков Хоккей

Александр Пашков высказался об игре «Спартака» и «Торпедо» в сезоне КХЛ.

– Какие события отметите в эти новогодние дни?

– Много разговоров о возвращениях в хоккей Ильи Ковальчука и Николая Хабибулина.

Наверное, это реклама нашему хоккею, которому, на мой взгляд, не хватает достойного освещения в прессе. Хотя многие воспринимают решения этих ребят с юмором.

– Скептики правы?

– Посмотрел некоторые матчи «Спартака», не могу сказать, что Ковальчук после двух лет без игры смотрится как инородное тело. В каких-то эпизодах мелькает его былое мастерство, хотя есть и неудачные отрезки.

На мой взгляд, Ковальчуку сейчас важно протянуть без повреждений пять-семь матчей, почувствовать ритм. Человек – это не часы, его сразу не запустишь.

– В последних шести матчах пять поражений и у «Спартака».

– Со мной «Спартак» и «Торпедо», наверное, поспорят, но вряд ли эти спады – случайность. Они пошли как раз после того, как Ковальчук вернулся, а о желании Хабибулина сообщили в прессу.

Командная атмосфера – тонкая материя. В том же «Спартаке» все было налажено, клуб шел первым в таблице – и тут приходит такой авторитетный игрок, под которого неизбежно меняются сочетания и который влияет на каждого хоккеиста.

Кто-то психологически плывет, кто-то сбивается с цели, кто-то, наоборот, хочет показать больше, чем может, – и так далее. То есть команда запускается заново

– Получается, возвращение Ковальчука может сработать в «минус»?

– Я считаю, что все станет ясно в плей-офф. В «Авангарде» Ковальчук смог выстрелить именно в кубковых матчах.

Наверное, и в «Спартаке» есть такая задумка. Интересно, сработает ли она. Шансы есть и в ту, и в другую сторону, – сказал олимпийский чемпион Александр Пашков.

4 комментария
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Не надо было ничего менять!"От добра -добра не ищут"(русская пословица)!Теперь Спартак хлебнет с ковалчаком по самые помидоры!
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хочется ошибаться, но как Илюшу взяли, так и поплыли результаты....не нужен он был той команде....а теперь , пусть доказывает, если есть порох......
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Неужели в закромах Спартака никого нет что пришлось пенсионный фонд распечатать
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Ответ black_cat-77
хочется ошибаться, но как Илюшу взяли, так и поплыли результаты....не нужен он был той команде....а теперь , пусть доказывает, если есть порох......
Они поплыли давным-давно, начиная с травмы Морозова
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