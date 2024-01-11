Пашков о «Спартаке» и «Торпедо»: «Вряд ли эти спады – случайность. Они пошли после того, как Ковальчук вернулся, а о желании Хабибулина сообщили в прессу»
Александр Пашков высказался об игре «Спартака» и «Торпедо» в сезоне КХЛ.
– Какие события отметите в эти новогодние дни?
– Много разговоров о возвращениях в хоккей Ильи Ковальчука и Николая Хабибулина.
Наверное, это реклама нашему хоккею, которому, на мой взгляд, не хватает достойного освещения в прессе. Хотя многие воспринимают решения этих ребят с юмором.
– Скептики правы?
– Посмотрел некоторые матчи «Спартака», не могу сказать, что Ковальчук после двух лет без игры смотрится как инородное тело. В каких-то эпизодах мелькает его былое мастерство, хотя есть и неудачные отрезки.
На мой взгляд, Ковальчуку сейчас важно протянуть без повреждений пять-семь матчей, почувствовать ритм. Человек – это не часы, его сразу не запустишь.
– В последних шести матчах пять поражений и у «Спартака».
– Со мной «Спартак» и «Торпедо», наверное, поспорят, но вряд ли эти спады – случайность. Они пошли как раз после того, как Ковальчук вернулся, а о желании Хабибулина сообщили в прессу.
Командная атмосфера – тонкая материя. В том же «Спартаке» все было налажено, клуб шел первым в таблице – и тут приходит такой авторитетный игрок, под которого неизбежно меняются сочетания и который влияет на каждого хоккеиста.
Кто-то психологически плывет, кто-то сбивается с цели, кто-то, наоборот, хочет показать больше, чем может, – и так далее. То есть команда запускается заново
– Получается, возвращение Ковальчука может сработать в «минус»?
– Я считаю, что все станет ясно в плей-офф. В «Авангарде» Ковальчук смог выстрелить именно в кубковых матчах.
Наверное, и в «Спартаке» есть такая задумка. Интересно, сработает ли она. Шансы есть и в ту, и в другую сторону, – сказал олимпийский чемпион Александр Пашков.