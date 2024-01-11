Быков об отстранении Израиля: «ИИХФ не способна гарантировать безопасность их игрокам и не хочет брать на себя ответственность»

Вячеслав Быков считает, что ИИХФ не хочет брать на себя ответственность.

Сегодня Международная федерация хоккея отстранила хоккейную сборную Израиля от международных соревнований «ввиду опасений по поводу безопасности участников».

«Видимо, в связи с непростой внутренней ситуацией в Израиле и международной обстановкой не способна гарантировать безопасность игрокам их сборной во время проведения соревнований и не хочет брать на себя ответственность.

А безопасность и здоровье людей превыше всего!» – сказал бывший тренер сборной России.