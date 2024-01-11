Быков об отстранении Израиля: «ИИХФ не способна гарантировать безопасность их игрокам и не хочет брать на себя ответственность»

Теги ИИХФ Вячеслав Быков сборная Израиля чемпионат мира Д2 Спорт-Экспресс Хоккей

Вячеслав Быков считает, что ИИХФ не хочет брать на себя ответственность.

Сегодня Международная федерация хоккея отстранила хоккейную сборную Израиля от международных соревнований «ввиду опасений по поводу безопасности участников».

«Видимо, в связи с непростой внутренней ситуацией в Израиле и международной обстановкой ИИХФ не способна гарантировать безопасность игрокам их сборной во время проведения соревнований и не хочет брать на себя ответственность.

А безопасность и здоровье людей превыше всего!» – сказал бывший тренер сборной России.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
как там с безопасностью и погодой в альпах...виден ли монблан из окна шале ???
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий