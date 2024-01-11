Артюхин об отстранении Израиля: «ИИХФ хочет выслужиться перед другими, скорее всего. Показать непредвзятость, что могут отстранить не только Россию»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой Евгений Артюхин сборная Израиля Политика Хоккей

Евгений Артюхин высказался о решении ИИХФ отстранить сборную Израиля.

Международная федерация хоккея отстранила хоккейную сборную Израиля от международных соревнований «ввиду опасений по поводу безопасности участников».

«Может быть, ИИХФ хочет выслужиться перед другими, скорее всего.

Израиль все-таки никогда не был хоккейной державой, даже не знаю, в какой группе они выступают.

Наверное, они хотят показать, что непредвзяты, что могут отстранить не только Россию, вот, пожалуйста!» – сказал бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин.

1 комментарий
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не банят - не нравится, банят - тоже. вот важные нашлись то, весь мир ток вокруг них крутится.
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