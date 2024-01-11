Назаров об отстранении Израиля: «Как только Путин посетил Чукотку и Хабаровск, в спортивном мире моментально начали думать головой. Логичный шаг»

Андрей Назаров связал отстранение сборной Израиля с действиями Владимира Путина.

Сегодня ИИХФ отстранила хоккейную сборную Израиля от международных соревнований «ввиду опасений по поводу безопасности участников».

«Временное отстранение Израиля от выступления в международных соревнованиях – ожидаемый и логичный шаг со стороны ИИХФ. Посмотрите тенденцию: как только наш президент Владимир Владимирович Путин посетил Чукотку и Хабаровск, в спортивном мире моментально начали думать головой.

В ИИХФ забанили Израиль, а спортивный арбитражный суд успешно зарегистрировал апелляцию Ивана Федотова на санкции ИИХФ. Совпадение? Не думаю. Понимаете, во все времена всегда уважали сильных.

Сборная России обязательно вернется в большой международный хоккей после нашей победы в СВО, а мы обязательно победим», – заявил экс-тренер клубов .