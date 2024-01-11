Назаров об отстранении Израиля: «Как только Путин посетил Чукотку и Хабаровск, в спортивном мире моментально начали думать головой. Логичный шаг»

Теги ИИХФ Андрей Назаров Владимир Путин КХЛ сборная Израиля чемпионат мира Д2 Политика Чемпионат.com Хоккей

Андрей Назаров связал отстранение сборной Израиля с действиями Владимира Путина.

Сегодня ИИХФ отстранила хоккейную сборную Израиля от международных соревнований «ввиду опасений по поводу безопасности участников». 

«Временное отстранение Израиля от выступления в международных соревнованиях – ожидаемый и логичный шаг со стороны ИИХФ. Посмотрите тенденцию: как только наш президент Владимир Владимирович Путин посетил Чукотку и Хабаровск, в спортивном мире моментально начали думать головой.

В ИИХФ забанили Израиль, а спортивный арбитражный суд успешно зарегистрировал апелляцию Ивана Федотова на санкции ИИХФ. Совпадение? Не думаю. Понимаете, во все времена всегда уважали сильных.

Сборная России обязательно вернется в большой международный хоккей после нашей победы в СВО, а мы обязательно победим», – заявил экс-тренер клубов КХЛ.

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25 комментариев
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Походу только Назаров увидел какую то связь в этих событиях😁
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Ну вот и хорошо! Над продолжать в том же духе:
посетит Магадан - допустят к ОИ,
Норильск - подключат к СВИФТ,
Якутск - снимут санкции,
Петропавловск-Камчатский - примут обратно в большую восьмерку.
+19
0
+19
Ответ maks44
Ну вот и хорошо! Над продолжать в том же духе: посетит Магадан - допустят к ОИ, Норильск - подключат к СВИФТ, Якутск - снимут санкции, Петропавловск-Камчатский - примут обратно в большую восьмерку.
Вы слишком ускорились: допустят к ОИ когда в Мавзолей переедет.
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Нужно обладать большим воображением,чтобы связать эти события.
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Ответ maks44
Ну вот и хорошо! Над продолжать в том же духе: посетит Магадан - допустят к ОИ, Норильск - подключат к СВИФТ, Якутск - снимут санкции, Петропавловск-Камчатский - примут обратно в большую восьмерку.
А если в Рубцовск приедет, то Штаты передадут свои полномочия гегемона!)
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и поэтому в Словакии моментально открестились от матча со сборной России)
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Ну, голова!!!! В неё бы ещё мозг, вообще цены бы не было.
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А если Путин поедет в Салехард, то какого-нибудь норвежца дисквалифицируют за допинг. Инфа сотка, Наз не даст соврать))
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Ответ vzi
Набор случайных фраз сгенерирован успешно.
Нейросеть НазаровAI.
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ШТА?????
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Ответ Геннадий Туник
Нужно обладать большим воображением,чтобы связать эти события.
он же глубинный...
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Чего?)))
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Что победить США, ВВ нужно просто на публике выпить коктейль Кровавый Джозеф
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"Что не скажет, все гениально." (с)
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Чего, #####?
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👀🍿🍿🍿👀
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объясните пожалуйста причинно-следственную связь, я не понимаю☹️
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В чем связь Чукотки,хоккея и Израиля? Он нормальный? Все хорошо?
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Точно, что в бытность тафгая ему выбили все мозги. А если бы путин не посетил эти города то их бы не отстранили? Какая то глупая логика.
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это что же произойдет в рос хоккее , если путин посетит Гаагу?!
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Ответ sdzrghx
самый адекватный комментарий здесь. на остальные комменты можно внимания не обращать.
сначала разрешенную в РФ террористическую организацию хамас отовсюду отстраните
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