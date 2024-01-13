Роман Ротенберг: «Ковальчук – отличный парень и хоккеист. Хорошо, что в КХЛ есть такие игроки. Здоровый образ жизни – всем пример»

Теги СКА Спартак Илья Ковальчук КХЛ Роман Ротенберг Р-Спорт Хоккей

Роман Ротенберг оценил возвращение 40-летнего Ильи Ковальчука в хоккей.

Вчера СКА под руководством Ротенберга обыграл «Спартак» со счетом 5:2. Форвард москвичей Ковальчук отметился забитым голом в этой игре. 

«Илья – отличный парень, отличный хоккеист. Хорошо, что у нас в КХЛ есть такие игроки. Тот факт, что он играет в 40 лет на профессиональном уровне, – это здорово. Здоровый образ жизни – всем пример», – сказал главный тренер СКА.

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3 комментария
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не в свойственном ему стиле ромка по тонкой грани прошёл. дебила и вождя индейцев.
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Так забери его в СКА , в первое звено и наслаждайся.
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