Ротенберг о победе над «Спартаком»: «СКА много был в меньшинстве, а в большинстве – всего 30 секунд. Надо это улучшать. Секретов нет – работа и дисциплина»
Роман Ротенберг поделился мнением о победе над «Спартаком».
СКА выиграл со счетом 5:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Ожидали такого матча. В первом периоде сыграли не совсем правильно.
Разобрали все эти моменты в перерыве. Ребята – молодцы, хорошо отреагировали. Во втором периоде выполнили то, что мы просили. В третьем периоде надо играть лучше.
Всех с победой, но надо разобрать ошибки. Есть над чем работать. Готовимся к следующей игре.
– Похоже, что отмененный гол Полякова добавил команде эмоций – четыре шайбы за четыре минуты. Согласны?
– Как мы говорим – всегда важно держать удар. Работать, думать головой, контролировать свои эмоции.
Ребята – молодцы, не опустили руки. Продолжали выполнять задание, сыграли с огоньком и забили хорошие голы – то, что мы тренируем весь сезон с первой тренировки.
Все это дает результат. Все через работу, все через тренировочный процесс.
– Проигранный третий период не омрачил радость от победы?
– Всегда есть над чем работать. Важен счет на табло – ребята сыграли на результат. Мы много были в меньшинстве.
Надо контролировать свои эмоции, не удаляться. Улучшим это. Работа продолжается – нам нужно улучшать детали. Секретов нет – работа и дисциплина.
Нельзя играть вчетвером. Мы много играли в меньшинстве, а в большинстве – всего 30 секунд. Надо это улучшать. Продолжаем работать, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Когда его уже позовут в первенство Финляндии? Может сразу сборную? Там с международным опытом и нхл не далеко!
Удачи! Лучший, дисциплина, работа, труд СИСТЕМА!