СКА вышел на 3-е место на Западе, опередив «Спартак». ЦСКА – 6-й в конференции
СКА вышел на третье место в таблице Западной конференции.
Команда под руководством Романа Ротенберга обыграла «Спартак» (5:2) в игре Фонбет чемпионат КХЛ.
Таким образом, СКА, набрав 68 очков в 50 играх, поднялся на третью строчку в Западной конференции, опередив красно-белых, у которых 67 баллов в 49 играх.
На пятой позиции располагается «Торпедо» – 61 балл в 49 матчах, на шестой – ЦСКА с 56 очками в 49 играх.
1-й раунд плей-офф, СКА—ЦСКА, отдохнувший в регулярке Сережа Федоров убирает Йозю в шести матчах.)
Вот же - в 2022 и 2023 Сережа Федоров убирал СКА в финалах запада. )