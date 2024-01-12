СКА вышел на 3-е место на Западе, опередив «Спартак». ЦСКА – 6-й в конференции

СКА вышел на третье место в таблице Западной конференции.

Команда под руководством обыграла « » (5:2) в игре Фонбет чемпионат КХЛ.

Таким образом, СКА, набрав 68 очков в 50 играх, поднялся на третью строчку в Западной конференции, опередив красно-белых, у которых 67 баллов в 49 играх.

На пятой позиции располагается « » – 61 балл в 49 матчах, на шестой – с 56 очками в 49 играх.

Таблица КХЛ