СКА вышел на 3-е место на Западе, опередив «Спартак». ЦСКА – 6-й в конференции

Теги ЦСКА СКА Спартак Торпедо КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

СКА вышел на третье место в таблице Западной конференции.

Команда под руководством Романа Ротенберга обыграла «Спартак» (5:2) в игре Фонбет чемпионат КХЛ.

Таким образом, СКА, набрав 68 очков в 50 играх, поднялся на третью строчку в Западной конференции, опередив красно-белых, у которых 67 баллов в 49 играх.

На пятой позиции располагается «Торпедо» – 61 балл в 49 матчах, на шестой – ЦСКА с 56 очками в 49 играх.

Таблица КХЛ

10 комментариев
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Ответ Артем Кучуашвили
Ммм, отлично!
Согласен.
1-й раунд плей-офф, СКА—ЦСКА, отдохнувший в регулярке Сережа Федоров убирает Йозю в шести матчах.)
+11
-5
+6
Ммм, отлично!
+6
-4
+2
Ска Цска будут грозными соперниками в плей офф.
+1
0
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Ответ vzi
Согласен. 1-й раунд плей-офф, СКА—ЦСКА, отдохнувший в регулярке Сережа Федоров убирает Йозю в шести матчах.)
в 4х, шесть многовато.
+1
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Ответ Кот болотный
Убиралка ещё не отросла
Как не отросла?
Вот же - в 2022 и 2023 Сережа Федоров убирал СКА в финалах запада. )
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Ожидаемо СКА лезет вверх. Должны забирать Запад.
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Ответ гилберт
Ожидаемо СКА лезет вверх. Должны забирать Запад.
пускай забирают.. лишь бы ушлепок позорный клоун успокоился и освободил российский хоккей от своей клоунской физиономии
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