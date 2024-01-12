Ковальчук о 2:5: «Надеюсь, «Спартак» сыграет со СКА в плей‑офф. Нельзя играть только 40 или 50 минут, нужно выкладываться весь матч»
Илья Ковальчук прокомментировал поражение от СКА.
«Спартак» уступил со счетом 2:5 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Игру сломал отрезок во втором периоде, когда «Спартак» пропустил четыре шайбы. Это так?
– Сломал, конечно. Были моменты у нас сравнять счет. Мы могли забить в первом периоде.
Хорошо, что мы не бросили играть – тренеры об этом сказали в перерыве. У нас впереди много домашних матчей.
Тем более пришел полный стадион, и болельщики нас поддерживали. Мы их хотели порадовать хотя бы как‑то, в третьем периоде сыграть более‑менее.
– В вашем противостоянии со СКА было что‑то особенное?
– Нет, ну всегда интересно играть против бывшей команды. Надеюсь, мы со СКА сыграем в плей‑офф.
– Важно было психологически забить гол при 0:5?
– Хотелось, чтобы команда забила и чтобы мы играли правильно.
Нельзя играть только 40 или 50 минут. Нужно выкладываться на протяжении всего матча. Об этом постоянно говорит Алексей Юрьевич Жамнов.
У них залетели голы, которые мы могли либо заблокировать, либо сыграть лучше в этом эпизоде. Надо было помогать вратарю, – сказал нападающий «Спартака» Илья Ковальчук.
А ты 71 уходи в свой питерский клуб, там играй и речи толкай!