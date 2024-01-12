Ковальчук о 2:5: «Надеюсь, «Спартак» сыграет со СКА в плей‑офф. Нельзя играть только 40 или 50 минут, нужно выкладываться весь матч»

Теги СКА Спартак Алексей Жамнов Илья Ковальчук КХЛ Матч ТВ Хоккей

Илья Ковальчук прокомментировал поражение от СКА.

«Спартак» уступил со счетом 2:5 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Игру сломал отрезок во втором периоде, когда «Спартак» пропустил четыре шайбы. Это так?

– Сломал, конечно. Были моменты у нас сравнять счет. Мы могли забить в первом периоде.

Хорошо, что мы не бросили играть – тренеры об этом сказали в перерыве. У нас впереди много домашних матчей.

Тем более пришел полный стадион, и болельщики нас поддерживали. Мы их хотели порадовать хотя бы как‑то, в третьем периоде сыграть более‑менее.

– В вашем противостоянии со СКА было что‑то особенное?

– Нет, ну всегда интересно играть против бывшей команды. Надеюсь, мы со СКА сыграем в плей‑офф.

– Важно было психологически забить гол при 0:5?

– Хотелось, чтобы команда забила и чтобы мы играли правильно.

Нельзя играть только 40 или 50 минут. Нужно выкладываться на протяжении всего матча. Об этом постоянно говорит Алексей Юрьевич Жамнов.

У них залетели голы, которые мы могли либо заблокировать, либо сыграть лучше в этом эпизоде. Надо было помогать вратарю, – сказал нападающий «Спартака» Илья Ковальчук.

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Нашего воспитанника Егора Варюшкина с очень неплохим дебютом за взрослую команду, удачи и побед!
А ты 71 уходи в свой питерский клуб, там играй и речи толкай!
+1
0
+1
Что бы сыграть со ска в плей офф, нужно занимать 7-8 место 😂😂
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий