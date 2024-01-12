Роман Ротенберг: «Моменты «Спартака» – это ошибки СКА. Надо выполнять игровое задание – то, что мы видели во втором периоде»

Роман Ротенберг прокомментировал победу над «Спартаком».

СКА выиграл со счетом 5:2 в матче Фонбет чемпионата .

– 39:20 по выигранным вбрасываниям в пользу вашей команды. Акцентировали внимание на этом компоненте перед игрой?

– Мы над этим компонентом работаем с первой тренировки. Это очень важная составляющая.

Выиграл вбрасывание – играешь с шайбой. Мы играем на наших сильных сторонах. Стараемся играть с шайбой. Конечно, это очень важно.

Но есть что улучшить – у нас на вбрасывания выходят разные хоккеисты. Тренируем это постоянно и будем улучшать дальше. Будем оттачивать наше мастерство.

– По первым двум периодам было видно, что вы хорошо подготовились к « ». Был специальный разбор этой команды?

– Мы всегда разбираем соперников и стараемся играть на наших сильных сторонах.

Те моменты, которые создал соперник, – это наши собственные ошибки. Надо их убирать и выполнять игровое задание. То, что мы видели во втором периоде.

Это хороший пример для нас на будущее. Разберем моменты, где мы допустили ошибки, – завтра будет собрание. Все улучшим и будем добавлять.

– Во втором периоде был отрезок, когда Никита Серебряков совершил несколько важных спасений. Можно сказать, что он вдохновил полевых игроков на то, что они потом забили столько голов?

– У нас каждый хоккеист вносит вклад в победу. Все сыграли здорово.

Но есть вопросы, кто дал бросить в третьем периоде. Улучшим это, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.