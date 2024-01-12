Роман Ротенберг: «Моменты «Спартака» – это ошибки СКА. Надо выполнять игровое задание – то, что мы видели во втором периоде»
Роман Ротенберг прокомментировал победу над «Спартаком».
СКА выиграл со счетом 5:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– 39:20 по выигранным вбрасываниям в пользу вашей команды. Акцентировали внимание на этом компоненте перед игрой?
– Мы над этим компонентом работаем с первой тренировки. Это очень важная составляющая.
Выиграл вбрасывание – играешь с шайбой. Мы играем на наших сильных сторонах. Стараемся играть с шайбой. Конечно, это очень важно.
Но есть что улучшить – у нас на вбрасывания выходят разные хоккеисты. Тренируем это постоянно и будем улучшать дальше. Будем оттачивать наше мастерство.
– По первым двум периодам было видно, что вы хорошо подготовились к «Спартаку». Был специальный разбор этой команды?
– Мы всегда разбираем соперников и стараемся играть на наших сильных сторонах.
Те моменты, которые создал соперник, – это наши собственные ошибки. Надо их убирать и выполнять игровое задание. То, что мы видели во втором периоде.
Это хороший пример для нас на будущее. Разберем моменты, где мы допустили ошибки, – завтра будет собрание. Все улучшим и будем добавлять.
– Во втором периоде был отрезок, когда Никита Серебряков совершил несколько важных спасений. Можно сказать, что он вдохновил полевых игроков на то, что они потом забили столько голов?
– У нас каждый хоккеист вносит вклад в победу. Все сыграли здорово.
Но есть вопросы, кто дал бросить в третьем периоде. Улучшим это, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.