Сергей Толчинский: «У СКА огромный потенциал, ребята мастеровитые – четыре звена, где каждый может забить»
Сергей Толчинский считает, что у СКА огромный потенциал.
Форвард армейцев высказался после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Спартаком» (5:2).
— В последних двух матчах вы забили три гола. Обрели свой лучший хоккей?
— Да ладно, только две игры пока с голами. Все равно могу лучше, и есть еще моменты. Можно добавить. Бывает, хорошо играешь и не забиваешь. Бывает, что наоборот — ничего не получается, и забиваешь. Я не о сегодняшней игре, а вообще.
Хорошо, что забил и что мы победили. Но еще много матчей впереди. Надо готовиться дальше.
— Есть чувство, что у СКА мощный потенциал. Как вот во втором периоде вы выплеснулись, забив четыре гола за 4,5 минуты.
— Так и есть, у СКА огромный потенциал. У нас четыре звена, где каждый может забить. Ребята играют мастеровитые и талантливые. Есть доверие друг к другу, — сказал Толчинский.