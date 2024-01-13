Сергей Толчинский: «У СКА огромный потенциал, ребята мастеровитые – четыре звена, где каждый может забить» 

Теги СКА КХЛ Сергей Толчинский Хоккей

Сергей Толчинский считает, что у СКА огромный потенциал.

Форвард армейцев высказался после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Спартаком» (5:2).

— В последних двух матчах вы забили три гола. Обрели свой лучший хоккей?

— Да ладно, только две игры пока с голами. Все равно могу лучше, и есть еще моменты. Можно добавить. Бывает, хорошо играешь и не забиваешь. Бывает, что наоборот — ничего не получается, и забиваешь. Я не о сегодняшней игре, а вообще.

Хорошо, что забил и что мы победили. Но еще много матчей впереди. Надо готовиться дальше.

— Есть чувство, что у СКА мощный потенциал. Как вот во втором периоде вы выплеснулись, забив четыре гола за 4,5 минуты.

— Так и есть, у СКА огромный потенциал. У нас четыре звена, где каждый может забить. Ребята играют мастеровитые и талантливые. Есть доверие друг к другу, — сказал Толчинский.

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3 комментария
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Ты мог быть нормальным человеком, продолжая играть в Омске, но выбрал команду беса.
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