Сергей Толчинский: «Прочитал «Три товарища» за пару дней летом, не мог оторваться»

Теги СКА КХЛ Сергей Толчинский книги Хоккей

Сергей Толчинский вспомнил, что летом за два дня прочитал книгу «Три товарища».

– На днях закончили играть за сборную, сейчас уже возобновились матчи КХЛ. Усталость накопилась?

– Вчера отдохнул, нормально себя чувствую.

– Клуб провел «книжный матч». Какую последнюю книгу ты прочитал?

– Мало что читаю в последнее время. Летом читал «Три товарища» Ремарка. Не мог оторваться и прочитал за пару дней.

– Может, ассоциируешь себя с каким‑то литературным героем?

– Не думал об этом. Пусть болельщики скажут, – заявил форвард СКА.

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1 комментарий
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Молодец, Серёга, книги тоже надо читать. Не всё ж в приставку рубиться, как большинство молодых хоккеистов.
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