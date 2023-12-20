Сергей Толчинский: «Прочитал «Три товарища» за пару дней летом, не мог оторваться»

Сергей Толчинский вспомнил, что летом за два дня прочитал книгу «Три товарища».

– На днях закончили играть за сборную, сейчас уже возобновились матчи КХЛ. Усталость накопилась?

– Вчера отдохнул, нормально себя чувствую.

– Клуб провел «книжный матч». Какую последнюю книгу ты прочитал?

– Мало что читаю в последнее время. Летом читал «Три товарища» Ремарка. Не мог оторваться и прочитал за пару дней.

– Может, ассоциируешь себя с каким‑то литературным героем?

– Не думал об этом. Пусть болельщики скажут, – заявил форвард СКА.