Сергей Толчинский: «Прочитал «Три товарища» за пару дней летом, не мог оторваться»
Сергей Толчинский вспомнил, что летом за два дня прочитал книгу «Три товарища».
– На днях закончили играть за сборную, сейчас уже возобновились матчи КХЛ. Усталость накопилась?
– Вчера отдохнул, нормально себя чувствую.
– Клуб провел «книжный матч». Какую последнюю книгу ты прочитал?
– Мало что читаю в последнее время. Летом читал «Три товарища» Ремарка. Не мог оторваться и прочитал за пару дней.
– Может, ассоциируешь себя с каким‑то литературным героем?
– Не думал об этом. Пусть болельщики скажут, – заявил форвард СКА.