Решение об участии Овечкина в матче с «Сиэтлом» примут перед игрой

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Том Уилсон Сиэтл Хоккей

Решение об участии Александра Овечкина в матче против «Сиэтла» примут перед игрой.

Также такой статус у нападающего Тома Уислона – форвард получил перелом носа в игре против «Лос-Анджелеса».

Напомним, Овечкин получил повреждение в матче с «Каролиной» (2:6), столкнувшись с Джорданом Стаалом.

Он пропустил тренировку перед матчем с «Лос-Анджелесом», но все же принял участие в игре (4:3), однако провел ее без бросков в створ.

В этом сезоне Александр набрал 26 (8+18) очков в 38 играх регулярного чемпионата.

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Хотят узнать выйдет соперник с кипером в воротах или нет
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