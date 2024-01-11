Решение об участии Овечкина в матче с «Сиэтлом» примут перед игрой
Решение об участии Александра Овечкина в матче против «Сиэтла» примут перед игрой.
Также такой статус у нападающего Тома Уислона – форвард получил перелом носа в игре против «Лос-Анджелеса».
Напомним, Овечкин получил повреждение в матче с «Каролиной» (2:6), столкнувшись с Джорданом Стаалом.
Он пропустил тренировку перед матчем с «Лос-Анджелесом», но все же принял участие в игре (4:3), однако провел ее без бросков в створ.
В этом сезоне Александр набрал 26 (8+18) очков в 38 играх регулярного чемпионата.