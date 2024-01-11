Агент Радулова о «семейных вопросах» игрока: «Глупость. Шевченко нужно запретить давать ложные комментарии и лишить аккредитации КХЛ»

Агент Александра Радулова призвал лишить аккредитации Алексея Шевченко.

Ранее журналист сообщил, что нападающий « » может завершить карьеру, что связано с «семейными проблемами».

– Что ментально происходит с Радуловым?

– Бывают такие моменты. Человек отдает хороший пас, а другой игрок с него просто не забивает, кому тогда этот вопрос задавать? К тому же он не один в команде, поэтому не надо искать в его трудностях решение каких-то глобальных проблем. В жизни такое бывает и у Панарина, и у Овечкина, когда просто не идет.

А вопрос про «семью» Александра – это глупость, запущенная Шевченко. Он любит таким заниматься. Обо мне он тоже рассказывал, что я своего сына, который к хоккею, к слову, отношения не имеет никакого, куда-то устроил. Ну бред.

– По вашему мнению, какой идеальный выход из сложившейся ситуации?

– Запретить Шевченко давать ложные комментарии. Это все. Лишить его аккредитации КХЛ и не слушать его.

Забьет он свои шайбы. Все будет хорошо. Он играет в хоккей и пытается забить. Если бы вы играли профессионально – вы бы сами с этим столкнулись. Проанализируйте звезд спорта – у всех был такой период.

Можно сказать, что он не отдается игре? Нет. Есть такие ребята, которые недорабатывают. А он работает каждую секунду, на 300 процентов. У Радулова нет проходных матчей никаких и никогда. Он не любит проигрывать.

– Разговоры о контракте идут?

– Да, но, что называется, в спокойном режиме. Мы не форсируем этот диалог, нас в Казани все устраивает, поэтому мысли о том, что во что-то переговоры «упираются» – неправильны, – заявил .

Теперь Радулов – третий бомбардир в истории КХЛ. Помог Шипачев, который сам догоняет лидера