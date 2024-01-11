Агент Радулова о «семейных вопросах» игрока: «Глупость. Шевченко нужно запретить давать ложные комментарии и лишить аккредитации КХЛ»

Теги Ак Барс Александр Радулов КХЛ Александр Черных Алексей Шевченко Хоккей

Агент Александра Радулова призвал лишить аккредитации Алексея Шевченко.

Ранее журналист сообщил, что нападающий «Ак Барса» может завершить карьеру, что связано с «семейными проблемами».

– Что ментально происходит с Радуловым?

– Бывают такие моменты. Человек отдает хороший пас, а другой игрок с него просто не забивает, кому тогда этот вопрос задавать? К тому же он не один в команде, поэтому не надо искать в его трудностях решение каких-то глобальных проблем. В жизни такое бывает и у Панарина, и у Овечкина, когда просто не идет.

А вопрос про «семью» Александра – это глупость, запущенная Шевченко. Он любит таким заниматься. Обо мне он тоже рассказывал, что я своего сына, который к хоккею, к слову, отношения не имеет никакого, куда-то устроил. Ну бред.

– По вашему мнению, какой идеальный выход из сложившейся ситуации?

– Запретить Шевченко давать ложные комментарии. Это все. Лишить его аккредитации КХЛ и не слушать его.

Забьет он свои шайбы. Все будет хорошо. Он играет в хоккей и пытается забить. Если бы вы играли профессионально – вы бы сами с этим столкнулись. Проанализируйте звезд спорта – у всех был такой период.

 Можно сказать, что он не отдается игре? Нет. Есть такие ребята, которые недорабатывают. А он работает каждую секунду, на 300 процентов. У Радулова нет проходных матчей никаких и никогда. Он не любит проигрывать.  

 – Разговоры о контракте идут?

– Да, но, что называется, в спокойном режиме. Мы не форсируем этот диалог, нас в Казани все устраивает, поэтому мысли о том, что во что-то переговоры «упираются» – неправильны, – заявил Александр Черных.

Теперь Радулов – третий бомбардир в истории КХЛ. Помог Шипачев, который сам догоняет лидера

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3 комментария
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без Шевы скучновато будет, никто больше не шуршит болото нашего хоккея, если так подумать, а тут хоть какие то инфоповоды :D
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да не бомбит меня)))
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Ответ Radik_2.0
без Шевы скучновато будет, никто больше не шуршит болото нашего хоккея, если так подумать, а тут хоть какие то инфоповоды :D
Согласен, но порой он реально палку перегибает
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