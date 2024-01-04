Агент Радулова о том, что игрок может завершить карьеру: «Воспринимаю высказывания только как посмеяться. Не думаю, что Александр примет такое решение»
Агент Александра Радулова высказался о том, что хоккеист может завершить карьеру.
Об этом сообщил журналист Алексей Шевченко.
– Как можете прокомментировать высказывания, что Александр Радулов может завершить карьеру?
– Мне трудно комментировать такие высказывания. Я их воспринимаю только как посмеяться.
Александр Радулов показывает хороший хоккей и любит этот вид спорта. Не думаю, что он примет решение завершить карьеру после окончания сезона.
– Действительно переговоры с «Ак Барсом» пока отложены?
– У «Ак Барса» есть желание сохранить игрока.
Но Александр хочет, чтобы мы позже приступили к переговорам. Ему нужно сконцентрироваться на этом сезоне, – сказал представитель хоккеиста Александр Черных.