Агент Радулова о том, что игрок может завершить карьеру: «Воспринимаю высказывания только как посмеяться. Не думаю, что Александр примет такое решение»

Теги Ак Барс Александр Радулов КХЛ Александр Черных Хоккей

Агент Александра Радулова высказался о том, что хоккеист может завершить карьеру.

Об этом сообщил журналист Алексей Шевченко.

– Как можете прокомментировать высказывания, что Александр Радулов может завершить карьеру?

– Мне трудно комментировать такие высказывания. Я их воспринимаю только как посмеяться.

Александр Радулов показывает хороший хоккей и любит этот вид спорта. Не думаю, что он примет решение завершить карьеру после окончания сезона.

– Действительно переговоры с «Ак Барсом» пока отложены?

– У «Ак Барса» есть желание сохранить игрока.

Но Александр хочет, чтобы мы позже приступили к переговорам. Ему нужно сконцентрироваться на этом сезоне, – сказал представитель хоккеиста Александр Черных.

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3 комментария
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кто ему солько бабла заплатит кроме путинтайм.
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Скорее всего Ак Барс уже не насыпет ему столько сколько было до этого, видно что проседает уже, но посмотрим ПО покажет, будь моя воля на год бы продлил; но вот условный Автомобилист где с финансами проблем нет, отличный город, условия и такой игрок уровня Радулова даже в 39 лет в роли дядьки/игрока который знает победные традиции, там он спокойно на те же деньги что сейчас подпишется, плюс там ДаКоста с которым он в Цска играл, ну короче все только выиграют от этого как по мне)
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Ответ 4k7shv9zrw
Скорее всего Ак Барс уже не насыпет ему столько сколько было до этого, видно что проседает уже, но посмотрим ПО покажет, будь моя воля на год бы продлил; но вот условный Автомобилист где с финансами проблем нет, отличный город, условия и такой игрок уровня Радулова даже в 39 лет в роли дядьки/игрока который знает победные традиции, там он спокойно на те же деньги что сейчас подпишется, плюс там ДаКоста с которым он в Цска играл, ну короче все только выиграют от этого как по мне)
Плюс еще там Гросс, который его как раз в Уфу из Нэшвилла привез)
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