Агент Радулова о том, что игрок может завершить карьеру: «Воспринимаю высказывания только как посмеяться. Не думаю, что Александр примет такое решение»

Агент Александра Радулова высказался о том, что хоккеист может завершить карьеру.

Об этом сообщил журналист Алексей Шевченко.

– Как можете прокомментировать высказывания, что может завершить карьеру?

– Мне трудно комментировать такие высказывания. Я их воспринимаю только как посмеяться.

Александр Радулов показывает хороший хоккей и любит этот вид спорта. Не думаю, что он примет решение завершить карьеру после окончания сезона.

– Действительно переговоры с «Ак Барсом» пока отложены?

– У « » есть желание сохранить игрока.

Но Александр хочет, чтобы мы позже приступили к переговорам. Ему нужно сконцентрироваться на этом сезоне, – сказал представитель хоккеиста .