Радулов может завершить карьеру. Журналист Шевченко сообщил, что это связано с семейными вопросами

Теги Ак Барс Александр Радулов КХЛ Алексей Шевченко Хоккей

Александр Радулов может завершить карьеру.

Юрий Николаев, представитель хоккеиста, сообщил, что переговоры о новом контракте с «Ак Барсом» отложены.

Действующее соглашение хоккеиста с клубом рассчитано до 30 апреля 2024 года.

Александр Радулов набрал 28 (10+18) очков в 39 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

«Все, что я знаю по контракту Радулова, – это то, что Александр еще не определился с тем, будет ли он продолжать карьеру. Есть вероятность, что Александр Радулов закончит.

Это связано не со здоровьем, это связано не с тем, что он прекратил любить хоккей. Это исключительно семейные вопросы, которые, кстати, мешают ему раскрыться прямо сейчас.

Думаю, ему тяжело, точнее он сам, наверное, думает тяжело и карьеру продолжать, и выделять время семье. У него трое детей, такая обстановка, что нужно не оставлять жену с детьми, один который от первого брака – нужно быть всегда на месте.

Думаю, что Радулов передумает и подпишет контракт, может быть, даже с «Ак Барсом».

Но сейчас все на грани того, чтобы завершить карьеру. Вот почему переговоры прекращены», – сказал журналист Алексей Шевченко.

8 комментариев
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Ответ Ilnar A
КХЛ потеряет свою одну из самых ярчайших звезд
сейчас это бледная тень звезды
+8
-1
+7
То есть мы никогда не проверим версию Шевченко.🤡
+6
0
+6
Ответ CaSpeR-13
писька стоять перестала?
Действительно интересно?
+3
0
+3
КХЛ потеряет свою одну из самых ярчайших звезд
+7
-6
+1
Жаль босс не зарядил шевченке в 2006
0
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До этого он был хоккеистом и не помышлял, что хоккей мешает ему быть с семьей, так как это составляющая профессии, а тут вдруг…
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Ответ Ответ года
Действительно интересно?
Ну, вдруг пересекутся.
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