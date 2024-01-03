Радулов может завершить карьеру. Журналист Шевченко сообщил, что это связано с семейными вопросами

Александр Радулов может завершить карьеру.

Юрий Николаев, представитель хоккеиста, сообщил, что переговоры о новом контракте с «Ак Барсом» отложены.

Действующее соглашение хоккеиста с клубом рассчитано до 30 апреля 2024 года.

Александр Радулов набрал 28 (10+18) очков в 39 матчах Фонбет чемпионата .

«Все, что я знаю по контракту Радулова, – это то, что Александр еще не определился с тем, будет ли он продолжать карьеру. Есть вероятность, что закончит.

Это связано не со здоровьем, это связано не с тем, что он прекратил любить хоккей. Это исключительно семейные вопросы, которые, кстати, мешают ему раскрыться прямо сейчас.

Думаю, ему тяжело, точнее он сам, наверное, думает тяжело и карьеру продолжать, и выделять время семье. У него трое детей, такая обстановка, что нужно не оставлять жену с детьми, один который от первого брака – нужно быть всегда на месте.

Думаю, что Радулов передумает и подпишет контракт, может быть, даже с « ».

Но сейчас все на грани того, чтобы завершить карьеру. Вот почему переговоры прекращены», – сказал журналист Алексей Шевченко.